¿Por qué seis clubes de la Liga Nacional aún no aceptan jugar el Torneo Apertura a pesar de la orden de Fenafuth?

Luego de varias reuniones entre los presidentes de los clubes, directivos de la Liga Nacional y Fenafuth, la luz verde para el retorno del balompié nacional no llega por diferentes diferencias entre los involucrados.

Al no contar con un consenso entre las partes y tener a la vista la calendarización de las eliminatorias, la Fenafuth en conferencia de prensa ordenó el retorno al fútbol a partir del 26 de septiembre, pero esto no ha sido tomado con buenos ojos para seis clubes: Marathón, Vida, Real Sociedad, Platense, Honduras Progreso y Real de Minas.

Y es que a pesar que dos equipos (Real España y Olimpia) iniciaron los trabajos de pretemporada y el Motagua se suma este lunes, este grupo de seis clubes no acepta dicha ordenanza de comenzar su respectiva inscripción por varios razones que a continuación les mencionamos.

1. Los 450 mil lempiras de ayuda para bioseguridad no les ajustaría para cubrir todos los gastos que, según sus estimaciones, llegan a 1.2 millones para todo el torneo.

2. No se está de acuerdo que solo se entregue el 20% de los 750 mil dólares que viene como ayuda de la Fifa.

3. Se debe contar con el préstamo aprobado por parte de Banhprovi y de esa manera tener respaldo económico para los gastos del torneo.

4. No se cuenta con la autorización de SINAGER para poner en marcha el protocolo de bioseguridad de la Liga Nacional.

5. Preocupación ante un posible brote de contagio de los jugadores y no se cuente con los recursos necesarios, lo que provocaría posponer o suspender el torneo.

Los clubes se encuentra analizando las consecuencias legales que podrían tener ante la no inscripción, ya que tienen hasta el 28 de agosto para hacerlo, de lo contrario, la Fenafuth invitaría a clubes de la segunda división.

También hay malestar del "bloque de los seis" con el actual presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, quien también como miembro del Comité Ejecutivo de Fenafuth, votó a favor porque arrancaran el torneo el 26 de septiembre y no respaldó a la mayoría de clubes que se oponen, mientras no se asegure lo solicitado. Por lo que varios directivos no están de acuerdo en que siga al frente.