Allans Vargas: "No estamos para escoger formato, debemos adaptarnos a lo que nos digan"

El juvenil Carlos Mejía es uno de los refuerzos del Real España para el torneo Apertura 2020. El lateral derecho de 23 años contó sus primeros trabajos en la realeza.

"Me han recibido bien, hay una buena familia, un grupo unido. Me llamaron de de este club, la verdad no lo esperaba. Mi ilusión es jugar y luego salir al extranjero", dijo el juvenil.

Mejía jugó para el Espartano de Santa Bárbara y el Atlético Choloma de Liga de Ascenso. Tambien vistió la camisa de la Sub-23 de Honduras.

Sabe que debe trabajar fuerte para ganarse un puesto en el equipo de Ramiro Martínez.

"La decisión es del técnico, va a depender del rendimiento que yo tenga. Lo que yo quiero es jugar y agarrar un cupo entre los 11 titulares".

Su puesto lo peleará nada menos que con el uruguayo Matías Soto, quien juega como central y lateral por derecha.

El defensor central Allans Vargas se refirió a los protocolos de bioseguridad que ponen en práctica en la sede del equipo y el cuidado que tienen fuera.

"Desde que llegamos, en el portón están los chicos ayudando para tomar las medidas de bioseguridad. Ya tenemos todos los implementos apartados, andamos gel de manos y un termo para tomar agua. Creo que ha estado bien, nos hemos sentido bien a pesar de todo esto", contó.

Vargas dice que ahora la responsabilidad de cuidarse para evitar el contagio por covid-19 es mayor porque está en juego la salud de su familia y la de sus compañeros.

Ahora me cuido por mis hijos y mi esposa. Hoy toca hacerlo el doble, tengo unos compañeros que cuidar y mi familia.

"El temor siempre está, tanto en la sede como en tu casa, si salís a hacer tus mandados siempre lo llevás porque hay que cuidar a tu familia. Y ahora es mayor porque hay que cuidar a los compañeros, que también tiene familia".

Pese a los cuidados, los jugadores se han adaptado a las nuevas normas de trabajo y están alegres por volver a los terrenos de juego.

Ha sido complicada la adaptación, no ya no sabe que tocar porque hay que cuidarse. Se han trabajado en todos los detalles. Hemos cumplido lo que nos han dicho. Todos nos sentimos alegres de volver, sabiendo la situación del país. Estamos a un paso de reactivar el fútbol y nos alegra".

¿Qué formato les gustaría a los jugadores para el Apertura 2020?. "Con la situación que estamos pasando ellos (los directivos) ya deberían tomar la decisión que mejor les parezca. Así como estamos no es para estar escogiendo, debemos adaptarnos a lo que nos digan para que el fútbol vuelva", cerró.