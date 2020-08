Concacaf estudia centralizar en una sola sede los partidos restantes de la Champions de Concacaf

El coronavirus ha cambiado muchos planes en competencias en el mundo. La Concacaf se ha reunido constantemente para poner en marcha sus competencias, y ahora solo le queda pendiente la reanudación de la Champions League que se suspendió en marzo en cuartos de final debido a la pandemia.

El máximo organismo estudia centralizar todos los partidos en una sola sede. Una vez que miró el éxito que tuvo la UEFA con sus dos competencias, Champions League y Europa League, donde no detectó casos de coronavirus, es el camino más viable que se está estudiando y se podría hacer oficial en los próximos días.

La MLS publicó un artículo donde habla de cómo será la clasificación de los equipos de Estados Unidos y Canadá a esta competencia y allí menciona esa posibilidad de que se pueda terminar la competencia al estilo de la UEFA. Todos los clubes en una burbuja para disputar los 11 partidos restantes.

El Olimpia de Honduras es el único representante centroamericano y va ganando la serie 2-1 al Impact de Montreal de Canadá. El resto de clubes son: Atlanta United, Los Ángeles FC y New York City de la MLS; los mexicanos, América, Tigres y Cruz Azul. Se jugaron tres partidos de ida, solo el duelo Los Ángeles vs Cruz Azul no se disputó.

El Olimpia ya se encuentra en plena pretemporada, pues sabe que tiene una bonita oportunidad, pues sacó la victoria en territorio candiense. Una de las preocupaciones que tenía la confederación, es que las fronteras están cerradas en varios países como en Centroamérica y Canadá. Por eso se buscará centralizar los partidos, pero por ahora solo es una opción.

“En cuanto a la competición de 2020, que fue suspendida en marzo debido a la pandemia COVID-19, Concacaf anunció recientemente que existe la posibilidad de "centralizar los [partidos] restantes en una ciudad", afirmó la MLS en una nota donde habla de la nueva estructura de clasificación de sus equipos.