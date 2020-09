Maidana sobre los retos del Olimpia: "El objetivo es ganar todo lo que se nos ponga por delante"

Cristian Maidana, volante del Olimpia, se mostró muy contento con su regreso a los entrenamientos y a la vez aprovechó para analizar lo que será el formato para este torneo Apertura 2020.

Te puede interesar: ¿Cómo es el nuevo formato del torneo Apertura en Honduras y cómo entenderlo mejor?



"Yo creo que han hecho las cosas bien y han elegido el formato que nos conviene a todos. Creo que es para que los clubes no viajen tanto, yo estoy satisfecho, al igual que todo el club Olimpia. El profe (Troglio) así lo ha manifestado y nos estamos preparado bien porque faltan muy pocos días", indicó.



Para el jugador argentino los objetivo son más que claros lo que se les vienen en la presente temporada. "El Club Olimpia tiene pensado todo lo que vamos hacer, el objetivo es ganar todo lo que se nos ponga por delante, sabemos que no será fácil, pero veníamos haciendo bien las cosas en el campeonato internacional y estamos esperando con ansias ese partido contra Montreal para poder terminar lo bueno que hicimos en Canadá. Ya en nuestra casa será diferente el partido".





Según comenta el jugador, en el Olimpia no se han sentido molestias, ni fatigas por los trabajos intensos en esta pretemporada, luego de tanto tiempo sin actividad.



"A pesar que tuvimos cinco meses parados, en estas dos semanas que hemos estado entrenando veo muy bien a los compañeros. El profe en lo físico está trabajando excelente, nos está "matando", pero es lo mejor para llegar al campeonato bien. Sabemos que tenemos varios partidos seguidos y nos estamos preparando, por ahí la técnico o el pase se pierde un poco, pero veo bien a los chicos", comentó.



Los merengues compartirán grupo con el Motagua y eso se presenta como una motivación extra en el campamento merengue para hacer las cosas de la mejor manera.



"Estamos motivados por esta pentagonal, va estar difícil, sabemos que tenemos muy buenos contrincantes. Motagua es un equipo fuerte y nos estamos preparando para tratar de salir primeros en nuestra zona y después salir campeón".





Maidana no ocultó que uno que otro llegaron pasaditos de peso. "Por ahí siempre se llega con un kilito o dos demás, pero con esto que estamos haciendo con el profe todos están muy bien. Ninguno todavía ha dejado de entrenar. Fueron dos semanas fuertes y todos están bien, esperamos que todos podamos llegar al inicio del torneo de esa manera".



El volante del Olimpia se mostró sorprendido por la noticia que algunos jugadores del Real de Minas habían dado positivo en las pruebas de coronavirus.



"No sabía de esto y recién me estoy enterando, no veo noticias y no sabía. No sé qué harán los dirigentes, pero nosotros nos estamos cuidando al máximo en el equipo, que hacer al salir de los entrenamientos. La gente que sabe dirá que se tiene que hacer y nosotros cuidarnos y hacer caso".

Maidana está sacando el curso de entrenador y es un apasionado del fútbol y el propio jugador le encanta analizar a los rivales y el Montreal es uno de ellos a los que los ha estado siguiendo.



"Yo estuve viendo todos los partidos del Montreal en la MLS Is Back y ahora en el campeonato. El Montreal cambia mucho en su forma de jugar: hay veces que lo hace con su línea de tres, línea de cuatro. Henry hace las cosas diferentes a lo que por ahí jugaban antes, pero es un equipo difícil".



Y agregó: "Quioto es uno de sus mejores jugadores en el equipo, pero tiene jugadores muy buenos en las otras líneas. Es un equipo que tiene alti bajos también, lo agarran mal parados, nosotros así le hicimos los goles en su casa. Lo único que quiere es que el partido sea en Honduras, con nuestra gente y en nuestra casa".