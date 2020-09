Tony Hernández, el "Cholo Simeone" que dirigirá en la Liga Nacional de Honduras

Nacido en Fuenlabrada, España, un 19 de febrero de 1981, la cuna donde comenzó su sueño por emprender un anhelo en la carrera del fútbol. Fue con el tiempo que comenzó su pasos como preparador físico y luego entrenador.

A Tony Hernández, el don de dirigir equipos de élite le viene de casta. No en vano, es sobrino del director deportivo de ciclismo, Maximino Pérez. Quizás por eso enseguida ha adoptado sin complejos el papel de entrenador.





La cercanía de Fuenlabrada a Madrid, le permitió poder emprender el desafío de comenzar el camino en su preparación como entrenador de fútbol y en seguida sembrar su semilla por el "cholismo".



"Me fui al Real Madrid, a la academia sub-16 por una temporada, de ahí pase al Atlético de Madrid en categorías inferiores, adopté mi filosofía de juego, mi forma de ver el fútbol. En España me han comparado con el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, porque adopté el Cholismo como forma no solo de jugar, sino también vivirlo", contó Tony.



El estratega es claro que en sus venas corre sangre de paz y de mucha amistad, pero a la hora de vivir el fútbol y dirigir los partidos se transforma y se vuelve otra persona.



Su libreto no es propio. Hernández no esconde que su filosofía es el "Cholismo" y en su equipo lo lleva a cabo hasta el último detalle."Mí ídolo es Simeone y creo totalmente en la organización y su sistema de juego. Mi equipo juega un 4-4-2 con una presión bien organizada", asegura.



La forma de juego está bien definida, una copia del argentino Simeone y es claro que les gusta castigar los errores que cometen los adversarios.





"Soy un entrenador al que le gusta el juego físico, contragolpeador, esperar a que los equipos cometan sus errores y castigarlos, ser contundentes en ataque y muy ordenados y serios en defensa", asegura.

SU PRIMER DESAFÍO LE ABRIÓ PASO EN EL FÚTBOL

Con los conceptos muy definidos del fútbol y con una gran necesidad por ponerlos en práctica, el "Cholo" español comenzó a abrirse camino para poner en práctica lo aprendido.



"Vi una oferta en el portal Futboljobs y no lo dudé. Lo primero que me dijeron es que estaba loco y mis padres me obligaron a enterarme de cómo estaba el país", recordó Hernández.

En poco tiempo los resultados se comenzaron a dar con el Mukura Victory Sports levantado un título, la Supercopa de Ruanda, como entrenador ayudante; fue ascendido a entrenador principal; llevó a su equipo a ser el líder provisional de la liga; e incluso sonó para ser el seleccionador de Ruanda.



Guiado por su pasión por el Atlético de Madrid, institución donde se preparó profesionalmente, y su fiel filosofía al "Cholismo", tanto en el modelo de juego, así como un estilo de vida, que le ha dado buenos dividendos al club español, Hernández pudo llegar al fútbol mexicano.



Hace unos meses, cuando la Liga MX estaba en incertidumbre por la pandemia de Covid-19, Hernández expuso su ambicioso proyecto para traer nuevos ideales al club y futbol mexicano, sin embargo, su joven carrera no convenció a los directivos del Atlético San Luis.



"Por el hecho de que la prensa me comparara con el "Cholismo", creían que podía ser una parte importante para mí el dirigir una de las franquicias del Atlético. Les presentamos el proyecto, les pareció interesante, les dijeron a mis managers que les encantaría contar conmigo, pero sólo quieren gente con nombre en México, básicamente querían a alguien muy conocido en México”, explicó Tony.

REAL DE MINAS LE ABRIÓ LAS PUERTAS

Tony Hernández ahora llega al Real de Minas, club de los denominados "chicos" y con un gran desafío de poner a prueba sus conocimientos y su filosofía del "Cholismo".



Ubicado en el grupo B junto a los grandes de la capital: Olimpia y Motagua, el timonel español se motiva con el hecho de poder dar la sorpresa a los favoritos.





"Me encantaría ser la sorpresa y si pudiéramos ganar a Motagua y Olimpia, sería algo maravilloso porque debutar en la Liga y batiendo a dos equipos históricos como ellos, sería bonito. En Ruanda debuté ante los tres equipos históricos y ganándoles a los tres y si se diera aquí, sería más maravilloso", aseguró.



Según el sorteo del calendario de la Liga Nacional, el Real de Minas debutará en este Apertura enfrentando del Real Sociedad. La hora y el día se confirmará en el próxima reunión de la liga.



Estamos a 10 días para que se ponga en marcha el torneo Apertura y será en ese momento que Hernández ponga a prueba el "Cholismo" en la Liga Nacional.