Ángel Tejeda: "Real España y Marathón son dos rivales que siempre han dado bonitos espectáculos"

El delantero del Real España, Ángel Tejeda, se encuentra motivado de cara al clásico ante Marathón este miércoles en el Yankel Rosenthal.

No es para menos, los aurinegro vienen de golear 5-0 al Real de Minas y con un golazo de gran factura del atacante.

"Somos dos equipos que nos disputamos algo importante, es un clásico que se juega con todo y contentos con el resultado del equipo en el último partido, es importante. Marathón tiene grandes jugadores, sabemos el partido que se juega, vamos a ir a hacer lo que hemos entrenado, pensando en sacar los tres puntos estar en una buena posición", dijo Tejeda.

El tanto convertido ante los ribereños lo tiene con los ánimos por las nubes. "Eso lo llena de motivación y confianza, uno lo que espera es que ya venga el siguiente partido para ir con las mismas ganas de anotar. Es algo que me da confianza, le doy confianza al equipo y saben que entro 10 ó 20 con las mismas ganas, toque de titular o cambio va a ser igual", agregó.

Tejeda tiene claro su rol en el equipo. "Me siento un jugador titular, dispuesto a ayudar y cuando me toca entrar de cambio, también. Cuando se me da debo aprovechar".

Marathón enfrentará a los catedráticos tras el triunfo obtenido el sábado en La Ceiba ante el ida. ¿Quién llega mejor al clásico?.

'Es el clásico sampedrano, la gente sabe cómo es. Uno quiere que ya inicia, los partidos son exigidos, bonitos. Real España y Marathón son dos rivales que siempre que se han dado bonitos espectáculos. En esa parte Marathón con un gran equipo que tiene, no importa como llegue, es un clásico y nosotros si no importa si llegamos de perder o ganar, tampoco vamos a ir confiados. Jugaremos un partido difícil, pero bonito a la vez, hay que disfrutarlo y aprovechar las que queden".

Consultado si será una ventaja jugar sin afición en el Yankel Rosenthal.

"Con público es más bonito por el calor de la afición. Es parte del fútbol, la afición va para alentar y a tirar, pero a veces uno de jugador cae en esos errores como yo. Pero con público o sin público hay que disfrutar, la afición se extraña, pero vamos a ir a jugar un partido bonito", cerró.

Lo dijo Michaell Perelló:

"El partido contra Marathón va a ser complicado ante un equipo que en su asa es difícil, pero venimos con buena confianza por el resultado anterior. El equipo está para sacar un buen resultado y estar arriba en la tabla".