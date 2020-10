Carlos Martínez: "No estoy contento con los resultados, pero tampoco voy a estar pensando que mañana no voy a seguir"  

Con apenas un puntos en cuatro partidos, el Real Sociedad sigue en la parte baja de la clasificación en la zona Centro Sur Oriente y el técnico del equipo de Tocoa, Carlos Martínez, analizó el desempeño de sus dirigidos y lamenta el mal resultado 1-0 ante el Vida.

"Sabíamos la dinámica que tenía el Vida y lamentablemente fue un partido con mucha tenencia de ellos, los habíamos visto y lastimosamente dejamos ir un punto en el último segundo del partido".





Martínez no quiso cargar con las culpa a ninguno de sus jugadores, sino que cree que son parte de los partidos. "Los errores a veces son virtudes y en ese aspecto fallamos, no pudimos sacar la pelota del área, perdimos la marca y dejamos que el centro delantero cubriera el balón, quedó alguien de frente y nos anotaron".



Además aprovechó el momento para exponer la serie de inconvenientes que tuvo a lo largo de la preparación del equipo para este presente torneo Apertura.



"La exigencia de todo directivo es que su equipo gane, nosotros y los jugadores es igual. A esta altura estar poniendo excusas de lo que pasó en el inicio de la pretemporada es difícil, luego de estar cinco meses parados y entrenar con el equipo completo a una semana y media del iniciar el torneo. Nosotros tuvimos entrenando una hora con cuatro jugadores y otra con cinco. Tuvimos 13 jugadores que estuvieron en cuarentena, físicamente no nos encontramos bien y poco a poco se va viendo bien el equipo".





Carlos Martínez fue puntual en el partido que se cayó en casa ante los universitarios. "Hemos tenido algunos errores en partidos que nos tienen en esta situación difícil, como el juego que se pierde ante UPNFM en Tocoa. Nosotros estamos tranquilos, trabajando, haciendo el mayor esfuerzo. La junta directiva sabrá tomar sus decisiones y en ese aspecto seguiré trabajando".



Pese a los malos resultados, el técnico del Real Sociedad no le tema que la directiva tome la determinación de separarlo por lo que ha pasado en estas cuatro jornadas.



"Perder quita el sueño, pero igual al ganar hay que preparar el siguiente juego. Esa es decisión de la junta directiva, yo estoy haciendo mi trabajo al cien por ciento. Yo sigo trabajando tranquilo y el problema fuera que yo no me entregara. Nosotros estamos expuestos a eso y no estoy contento con los resultados, pero tampoco voy a pensando que mañana no voy a seguir y si así lo es, ni modo. Aquí se toman decisiones y los directivos son dueños de este equipo".