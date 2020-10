DT de Comunicaciones sobre Motagua: "El peso que tiene en el área rival es lo que más nos preocupa"

Mauricio Tapia, técnico del Comunicaciones de Guatemala, rival del Motagua este jueves en el estadio Nacional, donde la serie se juega a partido único y no se considera en desventaja por jugar en Honduras.

Muy estudioso del fútbol de área, Tapia le ha venido siguiendo los pasos al trabajo del técnico de los azules, tiene clara las fortalezas y las debilidades de las águilas, pero destaca los logros de su entrenador.



ASÍ ANALIZA AL MOTAGUA DE DIEGO VÁZQUEZ

"Sabemos que es un equipo que tiene un juego directo importante, que viene trabajando hace cinco años al mando de Diego Vázquez, con una idea de juego muy clara. Las transiciones por fuera y el peso específico que tiene en el área rival es lo que más nos preocupa y como todo equipo típico hondureños, es fuerte, dinámico, pero como todo, tiene sus puntos altos y bajos"



CON LAS MISMAS POSIBILIDADES DE AVANZAR

"En cuanto a las posibilidades son iguales para ambas instituciones, independiente que tengamos que venir a hacer la presentación y definir la serie acá en Tegucigalpa, creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es quitar esas excusas y estar a la altura de las circunstancias"





CÓMO CONTRARRESTAR EL ATAQUE DEL MOTAGUA

"Intentando tener la pelota nosotros y que manejemos el partido, tratar de prevalecer nuestras fortalezas que también las tenemos. No lo voy a resolver el partido en una conferencia de prensa, todo lo que diga acá tengo que reafirmarlo mañana en el terreno de juego y para eso tenemos un plantel con muchas ganas de marcas su historia".



SOBRE LOS LOGROS DE DIEGO VÁZQUEZ

"Cada jugador, entrenador o institución van armando su camino y nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer cosas parecidas a las de Diego Vázquez a nivel nacional en Guatemala, en otras instituciones y eso es lo que me permite estar representando a una de las instituciones más grandes del país. Hablando de Diego, pero que no tengo el gusto de conocerlo y que fuimos contemporáneos en su paso por Guatemala, cuando jugó con Suchitepéquez".



"Yo soy firme creedor que los procesos de trabajo a mediano y largo plazo trae dividendos. Diego es alguien que todos podemos tomar como referencia. Lo ha hecho con Motagua y no solo a nivel nacional, sino a nivel centroamericana, donde ha disputado dos finales. Lo vamos enmarcar en ese pedazo de reconocer su capacidad porque lo ha demostrado, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Tengo que ocuparme más que nada por lo que representa Motagua como equipo y no y no en los logros de su entrenador".





DE QUÉ SIENTE CAPAZ EL COMUNCIONES

"Nosotros nos sentimos capaz de enfrentar cada una de las situaciones que se nos vayan presentando porque creemos que estamos a la altura. Lo que pasó en la Liga Concacaf pasada fue porque hicimos los méritos para participar e ir refrendando a cada uno de los rivales que nos tocó superar y a los que no. En la Liga de Campeones fue lo mismo. Intentamos hablar poco y demostrar más. Tenemos un plantel que tiene claro los objetivos y que estamos en este presente no solo para competir a nivel nacional e internacional, sino que estamos obligados a ganar cosas porque la historia del club nos obliga"



CÓMO PODER ROMPER EL MALEFICIO DE NO GANAR FUERA DE GUATEMALA

"Yo no lo llamaría maleficio: con Olimpia nos tocó, ganar, empatar y perder. Con Marathón: ganamos en Guatemala, empatamos acá y avanzamos en la serie. Con Real España: perdimos acá y ganamos allá. Mañana es una historia distinta, mañana no podemos especular mucho. Motagua estando en su caso no lo va hacer, lo venimos siguiendo y siempre lo hace de una forma parecida y mantiene una línea de juego2