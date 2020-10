Marathón se queja que no ha recibido ni un tan solo lempira de bioseguridad y han gastado 300 mil

La pandemia del coronavirus sigue dando no solo problemas de contagios en los equipos de la Liga Nacional, sino que cargas económicas. El Marathón denuncia que ellos no han recibido ni un tan solo lempira para este fin y están en deuda con la Cruz Roja.

Rolin Peña, dirigente del monstruo, no sabe si dichos fondos ya están en las arcas de la Fenafuth o todavía no han salido del estado y aseguró que el club lleva invertido más de 300 mil lempiras para mantener la salud de su platel y cumplir con los requisitos de bioseguridad.



"De bioseguridad no hemos recibido ni un tan solo lempira, no sabemos si ese dinero ya llegó a las arcas de la federación, los clubes hemos hecho enormes erogaciones que andan alrededor de 300 mil lempiras, esperamos que esto sea reembolsado, la situación económica de los clubes no es la mejor, se nos han ido muchos patrocinadores, estamos haciendo grandes esfuerzos para que el torneo continúe, se hacen esfuerzos enormes para pagarle al plantel".





También explicó que la directiva de la Liga Nacional, es la encargada de gestionar esos fondos, y si todavía no están en la Federación, será el tema principal en la asamblea de la próxima semana.



"En una asamblea de la Liga se hizo un mandato y la orden expresa a la presidencia y su directiva para que ellos se encargaran del tema de bioseguridad y ellos administraran esos recursos, ellos tienen que hacer las gestiones necesarias para para que esos recursos lleguen. Seguramente en la próxima semana ese será el tema de mayor discusión en caso que esos recursos no estén en la liga".



CONCACAF LES EXIGE NUEVAS PRUEBAS PCR

"Concacaf nos está exigiendo dos pruebas PCR, se modificó a lo que hicieron la semana pasada, ahora tomaron nuevas medidas. Significa que el jueves nos estamos haciendo PCR cinco días antes del jueves y 48 horas antes del juego también. Es un costo elevado, pero son exigencias que Concacaf está pidiendo"





"Concacaf nos va a reembolsar el costo de una prueba PCR de 32 jugadores, misma que se hará 48 horas antes del partido, pero nos exigen que cinco días antes nos hagamos la prueba, y son 3,600 lempiras por persona, es un costo más para nosotros". Lamentó



PARTIDO ANTE EL VIDA

"Es un partido difícil ante un equipo que ha venido mejorando con un gran técnico como Ramón (Maradiaga), pero nosotros estamos en casa y pensamos en los tres puntos. Siempre respetamos al rival, pero la condición de local nos hace la exigencia de sacar puntos. ¿Si estamos para campeones?, eso lo va ir definiendo el torneo en sí. Creo que todavía estamos muy tiernos para aún decir eso. Lo que si puedo decir es que vamos a pelear a como de lugar las instancias finales del torneo".



ASUMEN COMO ERRORES LO QUE PASÓ ANTE MOTAGUA



"Asumir los errores como que los aceptamos, no, ya que soy muy evidentes y van en contra de los intereses nuestros. No aceptar y decir que no fue penal la acción contra Lahera porque fue penal. No podemos aceptar que el árbitro se equivocó tanto en la redacción del acta, al igual que sus compañeros. Todos son responsables de la elaboración y obviamente la ley da salidas como esos adendum, donde el 24 horas puedo agradar lo que considere necesario para que no me perjudique. Eso son los temas que crean las suspicacias"





"Hablamos con Benigno Pineda del por qué reiterar un línea contra un club donde ya se había equivocado con nosotros. Ya se había equivocado en el partido con Motagua en la primera vuelta, donde no marca una acción como fuera de juego y en Tegus no marca un penal. Todas esas cosas crean esos temores de lo que puede hacer el arbitraje".