Clasificados a los cuartos de la Trivia DIEZ y cuándo son los próximos duelos

Diario Diez y Apostemos continúan poniendo a prueba el conocimiento de muchos hondureños con la Trivia Diez, donde se viven emocionantes momentos y de tensión. Ya se desarrollaron los octavos de final y ahora se acerca el gran momento final.

Con mucho suspenso y adrenalina en dicha fase, ya se pudieron conocer los nombre de los participantes que tienen su boleto a los cuartos de final que se disputará el próximo miércoles 17 de diciembre.



Con paso firme ya estan los ocho contendientes que se pelean un pase a las semifinales: Omar Gutiérrez vs Alejandro Paz, Jorge Correa vs Óscar Flores, Julio Méndez vs Wilson Vásquez y Roger Guerrero vs Fernando Romero.

Las siguientes etapas se disputarán así: cuartos de final y seminales el jueves 17 de diciembre y la gran final está programada para el domingo 20, gracias a la organización de Diario Diez y Apostemos.



Cada uno de estos momentos emocionantes de cada fase hasta la gran final, se estarán transmitiendo completamente en directo a través de la página oficial de Facebook de DIEZ y de su canal de YouTube.

Tras ir eliminándose en duelos directos, solo dos serán los que llegarán a la lucha por ganar el título de la primera edición de la Trivia Diez, un evento que ha puesto a prueba el conocimiento del fútbol de nuestro país.