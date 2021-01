"Entrené en el Leganés y mi vida cambió", promesa sub 15 del Motagua tras participar en Clínica Deportiva

Una oportunidad única, eso es lo que la Clínica Deportiva: Rumbo a España representa para cientos de jóvenes que sueñan con ser futbolistas. El programa de ojeadores permite a varios talentos el viajar a España con DS Football Academy para probarse en varios equipos profesionales del país y explotar su potencial futbolistíco.

VER: Clínica Deportiva rumbo a España, el evento que hará soñar a más de 300 chicos

Tal fue el caso de la joyita de las categorías menores del Motagua, Emir Rivera, quien fue uno de los seleccionados del pasado draft en Honduras en 2019. El jugador oriundo de Tegucigalpa brindó testimonio a DIEZ sobre su "inolvidable experencia" en Madrid con la academia española el pasado febrero.



Tras su fugaz y marcada experencia en Europa, Emir busca hacerse un nombre en las inferiores del club de sus amores.

"Fue realmente increíble mi estadía en España. Mi día a día era entrenar por las mañanas con la academia y posteriormente jugar con el CD Leganés, mi equipo asignado. Cuando llegué, era muy timido ya que no estaba acostumbrado al fútbol que se manejaba, pero poco a poco me adapte como uno de ellos, logrando generar un cambio inmenso en mi juego habitual, sobre todo en mi confianza", comentó el jugador 13 años que milita en la sub 15 de Motagua.

VER: DS Football Academy tendrá una sede en Honduras en 2021

En un mes de trabajo, el "Chelito" maravillo a los entrenadores del Leganés, quienes aprobaron el retorno del joven catracho para meses posteriores. Lamentablemente, la pandemia por coronavirus interrumpió cualquier plan de viaje en aquel entonces, pero su padre, confirmó que proximamente regresarán.

"Los entrenadores del Leganés dieron el visto bueno a mi hijo para que regresase al club. Todo esto fue posible gracias a lo conseguido en el draft hace más de un año. Invito a los muchachos que sueñan con ser futbolistas a asistir al próximo evento, ya que el ser seleccionado en este programa puede cambiarles la vida. El apoyo de los padres en los muchachos es fundamental" hizo mención Emir padre.



Emir Rivera en un entreno con las categorías menores del CD Leganés de España.

La Clínica Deportiva: Rumbo a España se encuentra cada vez más cerca de su estreno el próximo 19, 20 y 21 de marzo. La emoción sobre la apertura de evento sobresale a toda costa, donde cientos de jóvenes inscritos tienen la esperanza de ganarse la oportunidad de su vida en el draft organizado por Atletas del Reino y DS Football Academy en la ciudad de Dallas,Texas.

CLICK para saber más sobre la Clínica Deportiva rumbo a España 2021

Para finalizar, Emir destacó lo importante que este evento puede significar para jóvenes como él que su sueño es jugar al fútbol de manera profesional. "La vida te da oportunidades y esta es una de ellas. Quienes piensan que tienen el talento para poder ser elegido y hacer el viaje a Europa, sin duda no deben dejar pasar esta chance", cerró la promesa capitalina.