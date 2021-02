Real de Minas, Honduras Progreso y Real Sociedad: La voraz lucha por no descender en Honduras

Real de Minas, Honduras Progreso y Real Sociedad son los equipos que peligran para el Clausura 2021 que inicia el próximo 16 de febrero.



En el Grupo Centro-Sur, los mineros finalizaron el Apertura con 12 puntos, mientras que los tocoeños lograron solamente cinco. Del otro lado, el conjunto arrocero, quien se encontraba hundido en el descenso en el cancelado Clausura 2020, no pudo aprovechar su segunda oportunidad y acabó en el fondo del Grupo Zona Norte con 10 unidades.



Sin duda, será una lucha aguerrida entre tres instituciones que buscarán permanecer en Primera División. Uno de ellos sabe lo que es tocar la gloria, otro ha estado muy cerca y otro estuvo a un partido del descenso.



Este el parámetro de los tres equipos que luchan por la permanencia en Liga Nacional:



Real Sociedad



El equipo aceitero que comanda Carlos Tábora ha hecho una reconstrucción de equipo para evitar el descenso por segunda vez en 3 años, preparándose no solo para la salvación, si no, para ser protagonista en liguilla.





“El objetivo es la permanencia, pero buscaremos clasificar a liguilla. Los jugadores han respondido de la mejor manera en los entrenamientos y amistosos previos al campeonato. El grupo está motivado, con muy buena disposición, actitud y entrega, saben lo que está en juego y lo toman que responsabilidad. La Real Sociedad será un equipo característico de tierra adentro, fuerte y aguerrido, poseyendo un alto contenido conceptual del juego”, dijo Tábora.



El reforzamiento en la plantilla tocoeña ha dado de que hablar con fichajes de alto nombre, que alguna vez fueron hasta seleccionados y campeones nacionales.



“Se ha respondido a la urgencia con contracciones de jugadores que alguna vez estuvieron en la casa, por lo que no nos cabe la menor duda del aporte y amor que tienen para que el equipo se quede en Liga Nacional. Hay muchos jugadores que vienen de equipos grandes y otros que pueden aportar calidad y experiencia, de igual manera, estamos pendientes con los fichajes de dos extranjeros más, completándose así 12 altas para el campeonato”, cerró el técnico de Real Sociedad.



Altas:

Rony Martínez

José Danilo Tobías

Clinton Arzú

Jorge Claros

Sony Fernández

Christian Altamirano

Bryan Rosales

Juan Pablo Domínguez

Daniel Rocha

Dos extranjeros por confirmar



Bajas:

William Robledo (colombiano)

Yeison Mejía

Oliver Morazán

Dilmer Gutiérrez

Foslyn Grant



Real de Minas



El equipo minero ya sabe lo que estar cerca del descenso al evitarlo en 2019 cuando mandó a Juticalpa a Segunda División luego de una triangular donde también estaba el Honduras Progreso. Según comenta su entrenador Israel Canales, Real de Minas será un rival a vencer no solo en la lucha del descenso, pero en una futura liguilla,



“Sera un torneo complicado y difícil. Los equipos se han preparado para dar la pelea, pero nosotros nos hemos preparado con bastante artillería, por lo que creo tenemos plantel para clasificar a liguilla, jugar bien y ser protagonistas. El descenso no es algo en lo que pensamos, el equipo muestra una mentalidad triunfadora y en base a eso son los trabajos, trataremos de dar espectáculo en el terreno de juego”, comentó



La escuadra de Danlí no se ha quedado atrás y se ha movido de gran manera en el mercado de fichajes. Incorporaciones de jugadores de jerarquía han completado lo que su entrenador considera que será un equipo de liguilla.



“Hemos incorporado jugadores de mucha importancia y calidad, como ´Camello´ Delgado, Erick Andino y Joshua Nieto. Son jugadores de mucha experiencia y carácter, lo que hace este equipo mejor en cada entrenamiento. Tenemos que estar si o si en liguilla, es por lo que hemos estado trabajando, sin duda será un vibrante torneo”, dijo Canales.





Altas

Misael Bernárdez

Marvin Calix

Elison Rivas

Erick Andino

Joshua Nieto

Kevin Jhonson

Edder Delgado

Kevin Maradiaga

Foslyn Grant

Bryan Castro

Harrison Bernárdez

Tahir Hanley (San Cristóbal y Nieves)

Bajas:

Gerson Argueta

Diego Rodríguez

Óscar García

Alex Cubas

Jesé Moncada



Honduras Progreso



El Honduras Progreso lleva más de dos años coqueteando con el descenso, pero la esquivaron al salir vivos de la triangular en 2019 junto a la cancelación del Clausura 2020, donde se encontraban en el sótano con seis puntos debajo de su más cercano rival a falta de cinco juegos.



Sin embargo, sustentan cinco puntos de ventaja a la Real Sociedad y están dos debajo de Real de Minas, y contando con un plantel relativamente superior al de los contrincantes mencionados, el nuevo entrenador Fernando Araújo junto a su cuerpo técnico, intentará mantener en Primera División al equipo que alguna vez fue campeón.



Oscar Salas, Marcelo Canales, Jairo Puerto, Bryan Johnson son los refuerzos de alta gama que llegaron a la escuadra arrocera, quien apunta a quedarse a la permanencia.



Altas:

Fernando Araújo (técnico uruguayo)

Claudio Nichele (asistente técnico uruguayo)

Nicolás Silvestre (preparador físico argentino)

José Miguel Barreto (uruguayo)

Óscar Salas

José Mendoza

Jairo Puerto

Bryan Johnson

Bajas:

Juan Delgado

Miguel Herrera

Juan Agámez

Romario Cavachuela

Yerson Gutiérrez

Erick Andino



Calendario de Real Sociedad, Real de Minas y Honduras Progreso



Jornada 1



Honduras Progreso vs Marathón

Real Sociedad vs Real de Minas



Jornada 2

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN



Jornada 3



Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Real de Minas vs Platense



Jornada 4

Platense vs Honduras Progreso

UPN vs Real de Minas

Vida vs Real Sociedad



Jornada 5



Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPN



Jornada 6



Marathón VS Honduras Progreso

Real de Minas vs Real Sociedad

Jornada 7

Vida vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Jornada 8

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

Platense vs Real de Minas



Jornada 9

Honduras Progreso vs Platense

Real de Minas vs UPN

Real Sociedad vs Vida



Jornada 10

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPN vs Honduras Progreso

Jornada 11

Motagua vs Honduras Progreso

Platense vs Real Sociedad

Real de Minas vs Real España



Jornada 12

Real Sociedad vs Marathón Honduras Progreso vs Olimpia

Real de Minas vs Vida

Jornada 13

Marathón vs Real de Minas

Real Sociedad vs Honduras Progreso

Jornada 14



Honduras Progreso vs Real de Minas

Real España vs Real Sociedad