¡Habemus cuartos! Estos son los 8 participantes que clasificaron a la fase final de Trivia Diez

La etapa más emocionante de la segunda edición de Trivia Diez ha llegado. El jueves se disputaron los enfrentamientos entre los 16 mejores y ocurrieron sorpresas.

Diario Deportivo Diez junto al patrocinio de Apostemos, está transmitiendo vía Facebook y Youtube Live el certamen que pone a prueba los conocimientos de los aficionados al fútbol hondureño.

Óscar Flores, campeón de la primera edición fue eliminado ante Waynor Ávila, al igual que el subcampeón, Roger Guerrero, quien no pudo vencer a Manuel Pineda.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final

Pedro Durón vs Darío Velásquez



Waynor Ávila vs Manuel Pineda



Alejandro Paz vs Daniel Aguilar



Miguel Sierra vs Carlos Aroca

VER: Estos fueron los duelos de los octavos de final en Trivia Diez

El 11 de marzo a las 7 de la noche van a disputar los cuartos de final y enseguida las semifinales, mientras que la gran final será el 14 de marzo.

En cuanto a los premios, el primer lugar se llevará cuatro mil lempiras (L. 4,000.00) y el segundo lugar de la Trivia Diez ganará dos mil lempiras (L. 2,000.00).