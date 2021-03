Wilmer Fuentes y su dramático testimonio con el Covid-19: “Sentí que me moría, he llorado mucho”

Seguir a @kelvincoelloHN

Wilmer Fuentes, futbolista del Real Sociedad de Tocoa, narra el drama que le ha tocado vivir tras contagiarse de coronavirus. Estuvo a punto de morir, sintió que sus pulmones no le daban más. Revela que jugó con fiebre frente al Real de Minas y en el viaje de regreso desde Danlí, se arropó con una colchoneta y se acostó en el pasillo del autobús porque no aguantaba el dolor en el cuerpo. “He vivido para contarla, Dios me ha dado una nueva oportunidad”, narra a DIEZ.

Fuentes es uno de los 15 futbolistas del brote de contagios que vive el Real Sociedad, razón por la que le han suspendido sus partidos. El futbolista explica que ha tenido que venirse a San Pedro Sula para recibir asistencia médica. Le ha tocado costearse solo los medicamentos y dice que ha sido la situación más fea que le ha tocado vivir. “Esto es dramático, soy un bendecido de Dios porque ahora puedo respirar mejor”, reveló.

¿Cómo está su salud, qué tal evoluciona?

Es bien difícil. Nunca pensé tener esta enfermedad, me tomó de repente y me atacó muy fuerte, me debilitó mi cuerpo y me pegó fiebres, debilidad en todo y para respirar me comencé a complicar el tema de mis pulmones.

¿Le tocó estar hospitalizado?

Gracias a Dios donde vivía hay un médico y a él le agradezco la valentía que tuvo de ayudarme en esos momentos críticos. Si él no hubiese estado allí yo creo que yo no la hubiese contado, se lo digo así. Él fue el que me dio los tratamientos intravenosos, a darme todos los medicamentos, gracias a Dios yo tenía dinero para comprar la medicina. El me inyectaba y fue algo maravilloso ya que las personas que se dieron cuenta oraron por mí para que mi vida no corriera peligro. Pero sí corrí peligro.

¿Cuál fue el día más difícil y que pensó que no podrían con este virus?

El día más difícil fue el miércoles a entrar a jueves de la semana pasada, porque el doctor que me ayudó me dijo que me hiciera los exámenes del pulmón porque allí se miraba la filtración del virus. Allí solo Dios podría hacer algo para contener la hemorragia que ya tenía en mi pulmón infiltrado.

El volante Wilmer Fuentes tiene un año jugando con Real Sociedad y ahora espera recuperarse de la compleja enfermedad del Covid-19.

¿Sintió de cerca que podría pasar lo peor?

No se lo voy a negar, la verdad sí, sentí que moría, he llorado mucho. Solo yo y mi familia sabemos lo doloroso que es esto, de saber que un día estas bien, pero el otro posiblemente estés de otra manera. Es difícil, solo tengo agradecimiento para el doctor Ángel Castro que fue a quien Dios puso para que me ayudara y que eso se cortara. Estoy agradecido.

¿En algún momento necesitó oxígeno o lo conectaron a algún aparato?

Mire que todo fue por la gracia de Dios que siempre mantuve las pulsaciones en el oxímetro de 95% o 94% y no bajó, no necesité, pero sí me puse mal.

¿Usted permaneció en Tocoa o se vino a San Pedro Sula?

Un hermano mío fue por mí al ver la situación en la que estaba. Fue a traerme y ahorita estoy en mi casa en recuperación en San Pedro Sula.

Hay muchos que creen que no les puede dar Covid-19 porque tienen buen físico o son deportistas y se alimentan sano. ¿Qué consejo les da?

Esto quedó evidenciado en mi vida, yo soy un atleta, no pensé que me iba a pasar esto. Fui arrollado prácticamente por este virus. Mi cuerpo no lo supo asimilar porque se infiltró y me hizo presentar cuadros de neumonía. Esta enfermedad no respeta a nadie; ni aunque seas deportista, yo soy alguien que lo viví en carne propia. Le digo a la gente que se cuide, que esto no es mentira, no es un juego. Le doy gracias a Dios que se manifestó en mi vida y Él pudo cortarlo y ahora puedo seguir con el tratamiento de las pastillas, no mermarle para poder recuperarme al 100%.

¿De sus compañeros contagiados, cómo la han vivido, qué han hablado?

Pues mire que he hablado con algunos de ellos y solo fueron asintomáticos. Los que sufrimos más grave la enfermedad fuimos, el portero Wilson Urbina que sufrió muchos problemas respiratorios y yo, fuimos los más vulnerables. Además está Roy Posas (preparador de arquero) que está grave internado en el Seguro Social. Él fue el más afectado, lo demás han sido asintomáticos, pues cada cuerpo es diferente, algunos no sienten nada.

¿Usted se acuerda o tiene una idea de cómo se pudo contagiar?

Yo saber dónde me contagié no sabría. Pero los primeros síntomas los presento el viernes en Danlí, un día antes del partido contra Real de Minas. Siento que cuando llegamos mi cuerpo comienza a debilitarse, sentía frío, calentura y no pude dormir esa noche. Me levanté a buscar una pastilla para el dolor de cuerpo porque comenzaban los síntomas. El día del partido me tuve que tomar otra pastilla para poder jugar el partido porque no aguantaba mi cuerpo, sabía que algo no andaba bien pero no me imaginaba que era el virus que me estaba atacando.

O sea que ustedes ya llegaron contagiados a Danlí para ese juego.

Posiblemente, dice el doctor que yo me contagié de martes a miércoles, durante el partido contra Olimpia en Olanchito, en ese encuentro nosotros ya estábamos contagiados. Los síntomas se presentan hasta el viernes.

¿Y así jugó ese encuentro ante el Minas, no pensó en hablar con el médico?

Así jugué. Ese fue el detonante porque cuando salgo del partido, mi cuerpo no dio más, sentí escalofríos, calentura. Incluso ese día que veníamos, agarré una colchoneta que se la pedí a Rony Martínez porque no aguantaba, me tiré al pasillo del bus y allí venía, muy mal.

¿Qué tan difícil ha sido para usted lidiar con esta enfermedad?

Difícil porque nadie lo esperaba, el equipo tomaba todas las medidas de bioseguridad, estuvo bien antes y pasó lo que pasó. Se rompieron todos los protocolos y no sé qué pasaría.

¿Siente que volverá a jugar pronto y siente que le dejó muchas secuelas esta enfermedad?

He estado hablando con el doctor Carlos Umaña (presidente de los médicos del Seguro Social en SPS) que ha estado pendiente de mi salud, ha estado llevándome el control de los exámenes que me realizo. Me cuenta que son 21 días los que dura el virus en el cuerpo; ahora llevo 12 días. Me explica que me haga análisis el viernes para comprobar y tengo que esperar para ver qué dice él.

¿Con 12 días viviendo con el virus cómo se evalúa ya con su salud?

Gracias a Dios he venido en ascenso. Mi cuerpo ya se estabilizó, no como estaba antes que sentía mal, que no tenía fuerzas de nada. Ahora voy tomando nuevamente la normalidad.

¿Me imagino que el equipo no los ha dejado solos, les ha dado la mano?

Por los momentos ellos solo han estado pendientes de la situación de uno y esperamos llegar con los resultados y que ellos nos ayuden con todos los gastos que he tenido en exámenes y todo eso. Ahorita nos ha tocado a mi familia y a mí costearnos los gastos, pero espero que el club me honre todo lo que he gastado.