Henry Figueroa citado hoy a audiencia definitiva en Costa Rica donde conocerá si es castigado o absuelto

Henry Figueroa está a la puertas de ser habilitado o de recibir un duro castigo de parte del Tribunal Nacional de Dopaje después que la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica calificara como 'dopaje' el caso del futbolista hondureño quien no realizó una prueba doping el 8 de diciembre por la supuesta muerte de su madre, sin embargo días después se conoció que no había fallecido nadie y no presentó un argumento que convenciera a la Comisión para dejar pasar dicha acción.

Es por ello que desde hace más de un año la Comisión de Dopaje tica tomó cartas en el asunto buscando sancionar al futbolista por evadir el control, además de este hecho, el Alajuelense días después de lo sucedido, decidió rescindir el contrato con el zaguero hondureño lo que aumentó más las sospechas del ente costarricense.

Es por ello que este miércoles a partir de las 5:00 de la tarde, el Tribunal citó a una audiencia definitiva oral y privada en las oficinas de la Comisión Nacional de Dopaje que se encuentran en el estadio Nacional de Costa Rica ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, distrito de Mata Redonda en San José, al futbolista y su apoderado legal, a la parte acusadora que en este caso es la Comisión Nacional Antidopaje y además fueron notificados otros organismos en caso de que quieran participar en la audiencia como la Federación Nacional de Fútbol de Costa Rica (FEDEFUTBOL), Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Agencia Mundial Antidopaje (AMA-WADA) y Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH).

Henry Figueroa podrá presentarse a la audiencia de forma presencial al igual que su abogado Josué Misael Vallejo, sino pueden hacerlo de esta forma, el Tribunal les brindó la posibilidad de conectarse virtualmente, pero tendrían que avisar con al menos cinco días de anticipación su presencia para que puedan proceder a brindarle toda la información necesaria de la plataforma a utilizar y las claves individuales de acceso a la misma por medio del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

¿CUÁNTOS DÍAS DESPUÉS DARÁN EL FALLO?

Una vez el Tribunal de Dopaje realice hoy la audiencia definitiva con todas las partes involucradas donde se presentarán las pruebas de cada lado, este ente no dará el fallo de forma inmediata.

DIEZ ha conocido que el castigo o absolución para el futbolista se dará a conocer dos o tres días como máximo después de celebrar la reunión a través de un correo electrónico que revisarán todas las partes.

La Comisión Nacional de Dopaje de Costa Rica busca un castigo para el futbolista por considerar que violó los artículo 2.3 del Código Mundial Antidopaje el cual trata de evitar o rechazar un control antidopaje y el 2.5 que habla sobre la manipulación de un control antidopaje.

Juan Carlos Baldizón, presidente de la Comisión Antidopaje de Costa Rica, explicó en su momento a DIEZ que infringir cada artículo conlleva una sanción mínima de dos años y una máxima de cuatro, en el caso de Figueroa si se le encuentra culpable estaría fuera de las canchas por este tiempo.

Henry Figueroa tiene nueve meses inhabilitado y un año sin jugar ya que en marzo de 2020 fue castigado por la Comisión de Disciplina por amenazas al árbitro Óscar Moncada.

“En este caso se aplica solo una de las infracciones y cualquiera de las dos infracciones está sancionada con cuatro años de suspensión. Solo se le castiga con el tiempo de un artículo y se tendría que aplicar cuatro años si es encontrado culpable. Nosotros estamos acusando por esas dos infracciones, igual si el Tribunal considera que no hay méritos suficientes podría absolver al futbolista”.