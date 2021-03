Guillermo Chavasco: "Por lo menos merecía eso; mi carrera no comenzaba ni terminaba en Olimpia"

El futbolista uruguayo, Guillermo Chavasco, se ha convertido en una pieza clave para el Vida durante el Torneo Clausura 2021. Desde que debutó ante Real España en la quinta jornada, no ha soltado la titularidad en el equipo que dirige Nerly Membreño.

En su última presentación ante Real Sociedad, marcó uno de los cuatro goles que le dio la victoria a los rojos, su primero en Liga Nacional, y que además, los metió nuevamente en la pelea por el liderato ante el equipo de Raúl 'Potro' Gutiérrez.

SU PASADO MERENGUE

La llegada del exquisito volante de 29 años, significó un fichaje 'top' para el Vida después de su pasado merengue (19 partidos- 8 de titular) en el 2019 bajo el mando de Manuel Keosseián, la cual reveló que se trató de una decisión de la directiva y no por bajo rendimiento.

Sin embargo, pese a ese pasaje, manifestó que no tiene resentimientos, hoy asegura en entrevista para DIEZ, que si le toca enfrentarlos "dejaría la vida dentro de la cancha" para ganar, y que en caso de anotar, no celebraría por el respeto y cariño que le guarda.

Además, expresó que le hubiese gustado que Pedro Troglio lo hubiese visto entrenar y los objetivos que se trazó en el Vida.

¿Qué sensaciones te dejó tu participación ante Real Sociedad en la jornada 9?

Ha sido una felicidad enorme, más que todo por el triunfo del equipo que fuimos a buscar a Tocoa en una cancha difícil, el equipo rival se estaba jugando muchas cosas, pero nosotros teníamos que ir a hacer nuestro fútbol y gracias a Dios se dio todo para poder ganar.

Tú los has dicho, enfrentar a Real Sociedad con su urgencia... ¿Cómo se sintió ese duelo desde adentro de la cancha?

Fue un partido con muchas emociones, nosotros nos fuimos al descanso con el 1-0, pero en el segundo tiempo lograron el empate y enseguida se pusieron 2-1. El empate nos terminó dando la confianza de buscar el resultado y se logró con la desesperación de ellos. Fue un partido apretado, pero el equipo pudo sobreponerse con inteligencia y poniendo lo que hay que poner para ganar partidos de estos más allá de la eficacia de hacer cuatro goles.

¿Es ahora cuando se sacuden de una mala racha y vuelven a pelea con Real España?

No sé si tanto era mala racha porque eran muchos empates, pero con estos dos triunfos le estamos dando valor a los empates pasados que veníamos sumando de a uno, estos puntos nos ponen arriba en la tabla sabiendo que el rival que viene es quien está de cabeza, lo tendremos de local, es un partido importantísimo donde tenemos que hacer pesar la localía.

Guillermo Chavasco durante uno de sus enfrentamientos ante Marathón. Foto: Neptalí Romero

¿Por dónde pasa tu buen momento y titularidad en el Vida?

Gracias a Dios me he adaptado rápido, también gracias a mis compañeros y a toda la gente que forma parte del Vida que me hicieron las cosas fáciles desde que llegué, era cuestión de ir partido a partido para agarrar la forma física, también haciéndole saber a mis compañeros de qué manera me muevo para que me puedan encontrar y poder asistir a los delanteros que es mi función principal. Sigo trabajando para mejorar, tengo que levantar mi nivel para tener mi lugar como titular y seguir respondiéndole al entrenador.

¿Qué tanto pesa la camisa del Vida tomando en cuenta que vienes del Olimpia?

Esta camiseta representa a toda una ciudad como es La Ceiba, lamentablemente ahora que no hay público no se puede hacer sentir la gran afición que tiene, pero si reconocer que el equipo viene de hacer las cosas bien en torneos anteriores, por algo estuvo peleando la definición del torneo pasado, sé de sus objetivos y es lo que me motiva. Tenemos equipo para meternos en la definición y pelear la final ante equipos grandes.

¿Cómo defines a este Vida?

Es un equipo que está haciendo las cosas bien, que se quiere meter en la pelea con los grandes y que va a cada cancha sin miedo a nada porque tiene mucho más para ganar que perder.

¿Es es tu momento o falta más para alcanzar tu nivel tomando en cuenta que no fuiste tan protagonista en Olimpia?

Claramente que uno sintiéndose titular y trabajando día a día para mantener el puesto, es parte de la confianza que le genera a uno dentro de la cancha e ir soltándote. Con la pelota le puedo dar mucho al equipo en cuanto a creación de juego y el ida y vuelta que tengo que hacer por la banda y si se suma algún gol como el de ayer, bienvenido sea, pero mi función es asistir a los delanteros.

¿Te has imaginado cómo sería un partido ante el Olimpia?

Con todo el gran cariño que le tengo a Olimpia por lo que me dio, hoy es el Vida quien me dio la chance de tener trabajo y seguir con mi carrera como profesional, así que voy a dejar la vida dentro de la cancha para ganarle al Olimpia y dar lo mejor de mí.

¿Celebrarías un gol ante el Olimpia?

Eso sí que no, me gusta mucho el tema del respeto y siendo al Olimpia le debo mi buena estadía acá en el 2019, si anoto, bienvenido sea, pero el festejo no porque estaría mal.

¿Por qué no siguió Chavasco en el Olimpia?

Son cosas que tiene el fútbol, yo viendo que el entrenador se iba (Manuel Keosseian) y venía Pedro Troglio, lo primero que me informa la directiva era que el entrenador que llegaba quería traer sus jugadores extranjeros, por ese lado fue me que dejaron libre con Leo Sosa; nos sacaron del equipo por una decisión técnica por el entrenador que llegaba.

¿Pero Pedro Troglio nunca te vio entrenar?

No, yo creo que por lo menos merecía eso, pero así es el fútbol, ahora no vale de nada lamentarse. Yo sé que mi carrera no comenzaba, ni terminaba en Olimpia, son cosas que pasan, pero hay que seguir trabajando y tocaba desearle lo mejor al entrenador que llegaba y a los compañeros; por demás decir que contento por lo que han sucedido.

¿Era clave tener la oportunidad que por lo menos te vieran entrenar no?

Sí, era otra oportunidad que por lo menos me daban a mí. Con un campeonato encima sabiendo cómo era el fútbol hondureño, era otra cosa, yo pienso que mi adaptación ya estaba lista y podía demostrar mis ganas de quedarme en club, pero con cosas del fútbol que ya son conocidas. Te guste o no las tienes que respetar porque son los que mandan.

¿Eres un futbolista caro para el Vida?

Sinceramente no tengo mucha idea del presupuesto que maneja el equipo, yo lo único que les hice saber era mis ganas de venir al equipo, de venir a sumar y poder volver al fútbol hondureño, ellos me dieron la chance y confiaron en mí. En cuanto a lo que económico, no soy yo quién para responder esa pregunta.

Pero, en escala del uno al diez, ¿en cuánto rebajaste el sueldo tras tu salida de Olimpia?

Prefiero no hablar del tema económico de ninguno de los dos clubes, por respeto. A mí no me compete hablar de esos temas, yo me tengo que ganar el sueldo dentro de la cancha y así lo estoy tratando de hacer.

Finalmente, ¿ya diste tu vueltita por La Ceiba?

Sinceramente no he conocido mucho. Más que nadie estoy yendo del apartamento a la cancha, con la seguidilla de partido no he tenido rato libre, también estoy yendo al gimnasio por la tarde; ahora que tengo libre hasta el miércoles trataré de conocer un poco más, me han dicho que es una ciudad hermosas.

Su despedida en la entrevista:

Agradezco tu invitación y te deseo muchos éxitos en el programa. Quiero mandarle un saludo grande a la afición que siempre está apoyando y toda la gente desde Uruguay que me hacen llegar su mensaje de apoyo; sin duda alguna quiero ver al Vida finalista y peleando las primeras posiciones, tenemos equipo y trabajo para llegar allí. Mis deseos y objetivos son esos.