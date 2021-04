Elías Nazar: "El plantel del Honduras Progreso está totalmente pagado"

Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, habló con DIEZ después de una semana turbulenta que se vio en vuelta en paros de labores por parte de los futbolistas arroceros por falta de pagos.



Tras no entrenar miércoles, jueves y viernes, Nazar comentó que "creo que no era la manera correcta de hacerlo (pedir el pago); como tampoco es cierto muchas cosas que se mencionaron" y deja en claro que "es falso que se debían dos meses de salario". Sí reconoce que "fue un episodio triste" pero que ya lo superaron.

Leer más: Terminó la huelga; jugadores del Honduras Progreso reciben un mes de pago y viajan este sábado a Tegucigalpa



El presidente arrocero es tajante al confirmar que "el plantel del Honduras Progreso está totalmente pagado y al día, no se hizo ningún acuerdo de pagar una parte de lo que se adeudaba, eso es falso; se pagó todo lo que se debía. El plantel está al día" y espera que pese a los días de paro no los afecte y confía que su equipo hará un buen partido ante Motagua este domingo. "Vamos con toda la ilusión de sacar un buen resultado".



Sobre la polémica ante la falta de salarios, se sinceró, "ellos tenían que haber cobrado el 17 de marzo, pero no lo hicieron, esa es la realidad. Pero todos los jugadores tenían su pretemporada pagada; a nadie se le debían dos meses, a nadie desalojaron de su departamento. Por ahí hay gente que habla o escribe cosas que no son ciertas, yo puedo dar fe de ello" y aclaró que hasta el momento "no había dicho nada públicamente porque consideraba que el problema se resolvía cumpliéndole a los jugadores. Yo tengo claro que todo mundo trabaja por su salario, estamos viviendo una situación en el país en la que la mayoría de las personas están bastante complicados por la situación económica que se vive, yo sé que debe haber desesperación por recibir su salario. Gracias a Dios logramos finiquitar eso y el plantel del Honduras hoy está sin ninguna deuda con los jugadores", insistió.

Te puede interesar: José Miguel Barreto, capitán del Honduras Progreso: "La situación es compleja e insostenible"



Pese al mal momento, el mandamás del club que ya supo ser campeón nacional, asegura que la relación con el cuerpo técnico es la mejor y que "a todos los jugadores les hice saber que no iba a haber ningún tipo de represalias, ni resentimientos, yo lo que quiero es que el equipo esté de lo mejor, reconoce que más allá de la situación vivida "hay un grupo bastante unido y fuerte y eso va a traer cosas positivas para la institución. Eso nos va a ayudar para que el resto del campeonato sea bueno".



Consultado sobre la actualidad económica del club, Nazar reconoce que no solo es el club, sino también de la ciudad "La situación económica en El Progreso es dramática, desde enero del año pasado no hemos recibido apoyo de la Municipalidad que nos ayudaba, tampoco hemos tenido respaldo del comercio de la ciudad que está bastante afectado por la pandemia y los huracanes".



Nazar adelanta que el mal momento económico obliga a los directivos a analizar opciones de cara al futuro inmediato, "estamos analizando para el final del campeonato si es sostenible o no que el equipo continúe en la ciudad".

Elías Nazar sobre Honduras Progreso: "Nos ilusiona, pero matemáticamente todavía no estamos salvados"



Sobre la postura del el director técnico, Fernando Araújo, contó que "me mencionaba que consideraba que no era lo correcto porque eso era atentar contra su trabajo, pero que respetaba las decisiones que tomaran el grupo de jugadores".



Honduras Progreso enfrenta a Motagua este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa; los progreseños actualmente se encuentran en posiciones de clasificación a la postemporada de Liga Nacional.