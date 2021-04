Motagua está listo para el clásico ante Real España: "Estamos en casa y es una bonita oportunidad para ganar"

El clásico entre Motagua y Real España es un partido límite para ambas escuadras ya que se juegan la posibilidad el primer lugar de sus respectivos grupos, es por eso que en el seno del Ciclón Azul son conscientes que no se pude fallar en la búsqueda de los tres puntos.



"Estamos bien, venimos de una semana larga en la que hemos trabajado bastante" apuntó el volante Walter Martínez. El Colocho" agregó que Real España "ha hecho un buen torneo, tienen jugadores muy interesantes" pero no dudó en afirmar que lo primordial para la plantilla azul es "pensar en nosotros, mañana vamos a estar en casa y es una bonita oportunidad para ganar un clásico".



Leer más: Real España suma una década sin vencer a Motagua en Tegucigalpa



Martínez ha anotado dos goles en sus últimos tres partidos y al ser consultado sobre su rendimiento individual admitió que "he venido haciendo buenos partidos, me he sentido bien, he teniendo buenos rendimientos, creo que me he ganado (ser titular) con buenos goles".



Si bien el encuentro ante la Máquina es vital para las aspiraciones del Mimado, el "8" reconoce que una derrota o un empate sería un duro golpe de cara a la definición del grupo y que el partido ante Olimpia será el momento cumbre del campeonato "tenemos un partido contra ellos que será a muerte y ahí se va a definir todo".



Te puede interesar: Rosas sobre partido contra Motagua: "Queremos dar un golpe de autoridad"



Por su parte el defensor Marcelo Santos admitió que un clásico siempre es especial y que se encuentra motivado por ello, "La motivación es el clásico, ellos son un equipo grande, siempre los clásicos tienen ese condimento extra; tenemos que hacernos sentir".



La plantilla motagüense saben que han "hecho un gran torneo" y que más allá del partido pendiente ante el rival de toda la vida "primero hay que concentrarnos en el partido que tenemos mañana contra Real España".



No te podés perder: ¿Quién transmite los juegos de la jornada 12? Horarios, televisoras y candentes partidos este sábado



Santos reconoce que en la zaga han tenido errores, es por eso que "debemos mejorar en lo que hemos venido fallando en los partidos anteriores, hemos tenido muchas desconcentraciones, esta semana hemos trabajado haciendo énfasis en eso".



Motagua acumula 4 partidos consecutivos sin perder ante Real España y 3 victorias seguidas; un triunfo les aseguraría seguir en la pelea por un lugar en la final de grupos del Clausura 2021.