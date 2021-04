Moreira vs Rocca, un duelo de goleadores en Motagua vs Real España

En el duelo más atractivo de la Jornada 12 se enfrentan el primer lugar del Grupo A y el segundo del B, pero también los dos máximos rompe redes del Clausura 2021, el paraguayo Roberto Moreira y el argentino Ramiro Rocca.



Moreira con 6 goles es el segundo goleador del certamen, mientras que Rocca comanda la lista de bombarderos con 8 anotaciones.

Leer más: ¿Cuándo la Liga Nacional reprogramará el clásico entre Olimpia-Motagua de la Jornada 9?



El atacante motagüense llegó al Nido del Águila el 28 de junio del 2018 para el Torneo Apertura donde anotó 8 goles y posteriormente facturaría 13 en el torneo siguiente, el Clausura 2019. Desde entonces el paraguayo no se ha cansado de darle alegrías al aficionado del azul profundo; Moreira Aldana ya posee en sus vitrinas dos títulos de liga y el 26 de septiembre del 2020 se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia de Motagua por torneos de Liga Nacional al superar al brasileño Jocimar Nascimiento.



El guaraní buscará esta noche celebrar su gol 50 en el torneo doméstico y de esa manera igualar a Geovanny "Venado" Castro como octavo máximo goleador del Motagua.



Máximos anotadores históricos de Motagua:



Rubilio Castillo 99

Antonio Obando 77

Amado Guevara 72

Oscar "Martillo" Hernández 66

Luis "Chito" Reyes 54

Jairo Martínez 53

Carlos Discua 52

Geovanny "Venado" Castro 50

Roberto Moreira 49

Mario Blandón Artica 48

Te puede interesar: Fernando Mira previo a su debut: “Me gustaba como jugaba el Vida, pero cada entrenador tiene su idea"



Por su parte, Ramiro Iván Rocca está viviendo un momento de ensueño ya que en su primer torneo en Honduras la está rompiendo para alegría e ilusión del aficionado españolista. Rocca aterrizó en la Estación Real para este Clausura 2021 después de un exitoso paso de récord por el Municipal de Guatemala dónde en su último torneo completó 27 goles en 33 partidos y se consagró como el argentino con más goles en el año natural, superando a figuras como el mismísimo Lionel Messi.



Lo del bombardero de Hughes no es casualidad en el fútbol centroamericano, ya que desde su llegada a esta área del mundo no ha dejado de romper redes en El Salvador con Chalatengo, Iztapa, Municipal y ahora Real España. Sin embargo, el argentino no ha podido levantar ningún título de liga, cosa que espera hacer con la Máquina con quiénes firmó por 2 años.



Paso implacable en Centroamérica:



Real España (Honduras): 8 goles en 9 partidos

Municipal (Guatemala): 27 goles en 33 partidos

Izatapa (Guatemala): 21 goles en 40 partidos

Chalatenango (El Salvador): 11 goles en 23 partidos



Total: 67 goles goles en 105 partidos