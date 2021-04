Héctor Castellón: "Es complejo para nosotros, pero sumar era bueno"

"El empate es justo, los dos equipos pusieron en la cancha lo que tenían, por eso al final el empate es justo. Todavía no estamos salvados, hoy solo sacamos un punto. Esperamos que el rival no saque tres puntos, es complejo para nosotros, pero sumar era bueno".

"Al final tuvimos unas oportunidades, pero ellos también empujaron e hicieron su esfuerzo. Fue un partido intenso, es el Marathón que esperaba, es su forma de jugar", añadió.



Sobre la falta de victorias en casa y contundencia manifestó que "Nos faltan seis puntos por disputar y todo se definirá hasta el final, ya veremos que nos toca".

"Necesitamos ser más contundentes. Hemos creados las oportunidades, pero por la misma ansiedad de marcar cometemos errores. Al equipo le ha costado ganar en casa, pero ha ganado fuera y está empatando en casa, lo ideal es ganar en casa y empatar en casa. El miércoles vamos a buscar el partido con un rival directos", señaló.



Finalmente, cerró en que "no me gusta hablar del arbitraje, no sé si la pelota entró, pero creo que no influyó en el resultado".