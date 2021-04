Jhon Jairo López: "Tenemos una última chance y el fútbol todos los días te da sorpresas"

Jhon Jairo López, el Director Técnico de Platense después de la goleada en el Estadio Nacional 5-0 valoró lo que está siendo de su equipo en el final del Clausura 2021, lo que marcó el final de una semana y un viaje turbulento para el primer campeón nacional.



"Sabíamos que íbamos a tener al frente un equipo muy compacto en toda su línea y nosotros intentamos. En situaciones normales, con Olimpia, es triste decirlo, pero o normal es irse perdiendo y en situaciones normales es muy difícil competirle mano a mano a un equipo tan poderoso como es Olimpia", comenzó. El colombiano agregó "Dentro de la cancha ellos hicieron lo que tenían que hacer, nosotros aguantamos un primer tiempo muy ordenados con algunos errores. Dos errores puntuales, un penalti y una jugada desafortunada donde queríamos salir jugando. Un segundo tiempo donde el equipo ya no responde, normal, tras lo que vivimos en la semana y lo del viaje y al final un 5-0 doloroso, no lo esperábamos", argumentó.

Sobre lo que ha sido el presente campeonato para el Tiburón, López no se limití y aseguró que "No ha sido fácil este semestre, la verdad que han sido situaciones muy particulares, donde nos han permitido que el equipo se levante, una serie de lesiones de algunos jugadores claves, y bueno es muy difícil de encarar estas finales, este torneo es complicadísimo en todas las partes del mundo, es donde se está jugando prácticamente clasificaciones a títulos, descensos y todos los partidos se va jugando una final y bueno, no hemos podido salir de ese bache, pero el futbol es mágico, tenemos opciones, una última opción que es el último partido y si nosotros ganamos y seguramente si se dan algunos resultados tendremos la misma posibilidad que Vida, Marathon y el mismo Progreso" soslayó en base a una posible clasificación a la liguilla del Clausura.

Consultado sobre su continuidad, y el rumor de su comunicación a la junta directiva del cuadro selacio, JJ López dejo en claro, "Yo tengo contrato hasta febrero de 2022, a nadie le gusta perder, nosotros sabíamos a que nos estábamos enfrentando, tenemos los pies en la tierra, este es un equipo que se ha construido con mucha ilusión, pero con jugadores que hoy de pronto no son realidad, son promesa", también agregó que la brecha en objetivos entre los equipo grandes y el resto es evidente, "Los equipos grandes como Olimpia, Motagua, Real España, arman para los títulos y el resto nos armamos para salvarnos del inmediatamente del descenso y creo que esa tarea la hemos hecho durante tres semestres que yo he estado acá, en Puerto Cortés, siempre han estado tranquilos pues creo que hasta la fecha 8 ya nos habíamos salvado. Ese fue el objetivo por el cual a mí me trajeron y creo que la tarea la hemos cumplido durante el 2020", continuó "para nadie es un secreto que hay nóminas mas altas de mucho más calidad, nosotros armamos una nomina competitiva, para pelear nuestro torneo y para salvarnos del descenso"

Finalmente, el estratega del Tiburón admite que "claro que hay una diferencia muy grande entre Motagua y Platense", pero se animó de cara al último partido que lo podría clasificar a la liguilla "Nosotros tenemos un partido contra Motagua que allí podemos definir la clasificación y tenemos ese ultimo chance y el futbol todos los días te da sorpresas, las posibilidades están allí", concluyó.