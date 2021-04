Deiby Flores tras el clásico: "Estos son los partidos que demuestran si estamos para ser campeones"

Tras el partido, el mediocampista de los albos, Deiby Flores, fue claro en destacar "cumplimos el objetivo que era quedar primeros" y agregó que durante el partido "quisimos hacer más pero no se nos dio, ahora toca seguir trabajando para lo que se viene el martes contra Marathón". Consultado sobre el duelo en el mediocampo el "20" se limitó a decir que "son duelos duros, sabemos de la capacidad de los jugadores que tiene Motagua".



Finalmente, Deiby, uno de los máximos referentes en el plantel melenudo fue contundente al asegurar que "estos son los partidos que demuestran si estamos para ser campeones".



Por su parte el capitán del Olimpia, Ever Alvarado, reconoce que fue "un partido bravo como son todos los clásicos, obtuvimos el punto que nos servía" pero también el lateral izquierdo reconoció "no se jugó el mejor partido, sabemos cómo son los clásicos, pero este punto nos permite ser primeros", recalcó.



Sobre la expulsión de Marcelo Santos de la que él fue víctima de la falta, Alvarado recapituló "Llego primero al balón, son jugadas de partido, él llega a destiempo y sí me pega".



Del otro lado, en el seno motagüense, el defensor que sorprendió al salir esta noche de contención, Christopher Meléndez, reconoció que la posición no es nueva para él "ya había jugado de contención en reservas, en el bicampeonato que ganamos también tuve oportunidades de jugar ahí. Lastimosamente expulsan a nuestro compañero y me tocó regresar a mi posición habitual".



Meléndez fue honesto al aceptar que el empate y la derrota en la lucha por el primer lugar de grupo "nos duele, sabíamos que teníamos el partido en las manos, jugando con 11 tuvimos tres oportunidades de anotar, pero no lo conseguimos", pero avisó "esto sigue, nosotros vamos a trabajar y a atornillar detalles en esta recta final para pelear el campeonato".



Motagua enfrentará a Platense en la Jornada 14 del Clausura 2021; mientras que Olimpia recibirá a Marathón para posteriormente centrarse en la final de grupos que será ante Real España.