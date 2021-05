Mathías, el hijo de Diego Vásquez, que fue convocado a la Selección Sub 15 de Honduras y que quiere hacer su propia historia

Mathías Fábian, el segundo hijo del entrenador de Motagua, Diego Vásquez, que fue convocado a la selección nacional Sub-15 de Honduras y que busca hacer su propio camino.



Mathías, de 14 años, se desempeña como mediocampista y actualmente se encuentra en las divisiones inferiores de Motagua luego de haber comenzado en Huracanes admite que es "un honor estar en la selección", pero dá rápidamente un vistazo de su mentalidad al asegurar que "todavía no estoy satisfecho, espero que me llamen, ir a la mayor; para a eso trabajo, para que no sea una convocatoria casual", lanzó.



El zurdo cuenta que "en años anteriores ya había habido convocatorias regionales, algunas se supendieron, durante la pandemia se anunció un torneo a nivel de Uncaf y comenzaron a hacer llamados, a hacer microciclos y ahora se me dá la oportunidad de estar", sobre el sentir y los consejos de su padre añade "mi papá está orgulloso, me dicen que siga adelante".



Mathías se describe como jugador y nos cuenta que su posición es de volante o extremo "juego por una banda, soy zurdo, me gusta mucho centrar, hacer desbordes; más que nada tengo visión de juego" y también añade que "espero tener las condiciones, si me llamaron es por algo, ahora me toca demostrarlo" y adelanta que su preparación va más allá de la pelota porque avisora que quiere "mejorar en los aspectos físicos".



Mathías tiene 14 años, juega en las inferiores de Motagua y fue convocado a la Selección Sub-15 Mathías Fabián nació cuando su papá tenía 36 años y aún era futbolista profesional, sobre lo que representa Honduras para los Vásquez reconoció "la mayoría de mi familia es argentina, excepto mi hermana y yo, Honduras es el país que le ha dado una gran oportunidad a mi papá y ahora me la está dando a mí, acá nací y le tengo mucho cariño".



Al otro lado está Diego Martín Vásquez, el que la mayoría de veces se le reconce por su labor como director tecnico y como uno -sino el más- de los estrategas más preponderantes en la historia de Motagua, hoy habla desde el lugar de un orgulloso padre que ve como su hijo dá pasos importantes en su pasión "La verdad que sí, orgullo, siempre ha estado acompañandome, antes de pasa pelotas, ahora le gustó jugar, siempre ha crecido respirando fútbol. Es lindo".



Mathías fue recoge pelotas de Motagua en partidos de Liga Nacional Sobre la pasión de su hijo añade que "siempre, toda la vida ha estado pateando la pelota. Tiene pasión, siempre le gustó, él sólo se quedaba practicando, antes no hacía ni 15 dominios y ahora hace más de 100. En pandemia estuvo entrenando, tiene pasión que es lo más importante, ya lo demás se va mejorando" explicó.



Diego destaca que "es zurdo, hay pocos zurdos, desde las categorías menos de Huracanes y ahora en Motagua siempre ha destacado", sobre la gestión de la relación papá-técnico acepta que "le doy mucha libertad, sí soy exigente en que mejore, en que sea responsable, es lindo que tenga una pasión y que sea responable, pero tampoco quiero ser un obsesivo porque les terminas haciendo un daño (...) , lo dejo, trato de apoyarlo y que él haga su propio camino".



A diferencia de su hermano mayor (Thiago), Mathías es mediocampista, y su papá toma con alegría esa decisión "El arco no, el más grande es el arquero, pero mejor que él sea volante, en el arco se sufre más, ahí te echan la culpa por todo jajaja" contó entre risas.



Diego Vásquez está orgulloso de lo logrado por su hijo y lo anima a que siga mejorando Sobre su convocatoria a la Sub 15 "es bueno que tenga una oportunidad en la Selección, ya a esta edad, los 14-15 años tiene que comenzar a tomárselo en serio como una formación, en el país hay poca formación de juveniles entonces él tiene que luchar para buscar esos pocos lugares donde hay formación y terminar de desarrollarse. En esta etapa empieza la formación de un jugador para cuando llegué a primera no tenga que estar terminando de formarse".



Finalmente, el DT de Motagua deja como mensaje que "Hoy, mañana o pasado la oportunidad va a llegar; no tiene nada que ver el padre, ni el nombre, el fútbol al final es por condiciones, sino al final jugaría el hijo del presidente del Real Madrid. Cada uno tiene que labrar su camino", sentenció.