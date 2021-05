Una por una: Motagua vs Olimpia y todo lo que provocó. ¿En que falló el árbitro Armando Castro?

La final de ida de la liguilla del Clausura 2021 inició con un ritmo frenético. Olimpia y Motagua protagonizaron un partido de alto voltaje en la cual disputaron todos los balones con una intensidad de definición del título.



El encuentro trajó muchos problemas para el árbitro central Armando Castro, balones divididos, expulsiones, fuera de juego, reclamos y un desborde de emociones al final del partido son algunas de las cosas que se sucitaron en el encuentro.



- Las polémicas, una a una -



Min 9. Penal a favor de Olimpia. La final comenzaría muy temprano con tintes de controvesia, tras un tiro de esquina a favor de Olimpia el árbitro central, Armando Castro, sancióno penal a favor de los blancos. Marcelo Santos sujetó a Elvin Casildo y éste cayó en el área; el central no dudó en pitarlo. Finalmente Jerry Bengtson fallaría desde los 11 metros ante Jonathan Rougier.



Marcelo Santos sujetó a Elvin Casildo, el árbitro pitó penal



Min 13. Motagua pide penal; Castro sanciona falta en ataque. La primera gran discutida de la noche se dio recién iniciado el partido, al minuto 13 Matías Galvaliz de tiro libre colgó un balón en el área que ganaría de cabeza Wesly Decas que cabeceó y la pelota pegó en la mano de Deiby Flores; inmediatamente los jugadores y el cuerpo técnico del azul pidió penal, pero el árbitro sancionó falta en ataque del defensor motaguense por apoyarse durante el salto en los hombros del contención olimpista.



Decas ganó el salto pero se apoyó en Deiby Flores, el árbitro pitó falta, Motagua pidió penal Min 48. Clara mano de Santos no sancionada, era penal para Olimpia. Tal vez la más polémica de la noche porque significaba el empate en el momento para los Blancos y porque el error es muy evidente. La jugada comienza con un centro de Edwin Rodríguez desde la derecha, la pelota cae en el área motaguense; Marcelo Santos, que forcejeaba con Elvin Casildo, cae justo cuando el balón desciende y la toca con la mano en dos ocasiones, Casildo -que primero reclamó- disparó y Jonathan Rougier desvió el disparo salvando el empate. La jugada es muy clara: Pese a no tener control de su cuerpo, Santos sí toca la pelota con la mano en dos ocasiones mientras cae.

La mano de Marcelo Santos es clarísima, Armando Castro no la miró



Min 55. Fuera de juego en el empate de Olimpia. La que nadie reclamó, la que se podría decir que es la "polémica de la tv". Jerry Bengtson anotaba el empate para los leones tras una asistencia de Michaell Chirinos que recibió un estupendo pase en profundidad de Germán Mejía. Sin embargo, Chirinos venía -y estaba- en posición adelantada al momento de partir el pase del "Patón", en la repetición se ve claramente.

Michaell Chirinos estaba en posición adelantada antes de asistir a Bengtson Min 71. Expulsión de Elvin Casildo. Tras un pase largo de los defensas, Roberto Moreira peinó la pelota y sucedió lo insólito: Iván "Chino" López iba tras el balón y en la dividida el defensor Elvin Casildo despejó pero dejó toda la pierna en alto con los tachones de frente, éste impactó en la humanidad de López con una plancha a la altura la cabeza del "7" azul. El árbitro no dudó y expulsó de forma correcta.

La plancha de Casildo es tan clara como la roja que miró Min 77. Edwin Rodríguez se va mal expulsado. Pelota dividida en 2/4 de cancha de Motagua: Edwin Rodríguez va a disputar el balón con Marcelo Santos y levanta la pierna, el defensor despeja la redonda y cae por un supuesto contacto, Castro inmediatamente sancionó el foul y sin dudar expulsó al volante de Olimpia. A primera instancia pudo parecer una planca de Rodríguez, lo cierto es que en ningún momento el "15" blanco impacta con Santos.

Edwin Rodíguez no contactó con Marcelo Santos, fue mal expulsado

Min 89. Penal a favor de Motagua. El partido finalizaba, Olimpia estaba con 9 tras las expulsiones de Casildo y Rodríguez cuando, tras una gran combinación entre Kevin López y Óscar García, el mediocampista se internó en el área y fue derribado por Germán Mejía. El contacto fue claro, el penal bien marcado y Josúe Villafranca no perdonó.

Min 90+4. Deiby Flores es expulsado, los estribos se perdieron y el zafarrancho se armó. Tras un saque de banda ejecutado por Walter Martínez, Óscar García recibió y fue interceptado por Deiby Flores que lanzó un codazo e impactó en el mediocampista de Motagua. El árbitro Armando Castro sancionó la falta y amonestó al mediocampista de Olimpia que, al ya tener una amonestación, fue expulsado. Tras la roja al "20" el zafarrancho se armó con un Pedro Troglio que se descontroló e ingresó a la cancha; desde la bancada olimpista reclaman que primero hubo una falta y manotazo de Martínez en contra de Mayron Flores que el cuarto árbitro expuso pero que fue ignorado.

La final de vuelta se jugará este miércoles a las 7:00 pm en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Olimpia debe remontar si quiere ser campeón.