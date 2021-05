Eddie Hernández: "A Olimpia nunca lo podés dejar vivo porque en el siguiente partido te mata"

Pese a estar varios partidos fuera por lesión; Eddie Hernández apareció en la recta final y en el momento de la definición no falló. El delantero de 30 años regresó a Olimpia para el recién concluido Torneo Clausura 2021 tras su paso por el Al-Tai de Arabia Saudita y volvió a celebrar otro título con los Albos.



Tras la tanda de penales que le otorgó el tricampeonato a Olimpia, Hernández se mostró "contento, feliz por otro título. Veníamos con la confianza puesta en Dios, en el trabajo de nosotros y creo que al final lo que se hizo dentro del campo nos dá el resultado que es más que merecido", declaró con una sonrisa en la cara.



Hernández, 30, en su momento fue jugador del Ciclón Azul pero debió marcharse del nido del águila por diferencias con el entrenador Diego Vázquez. El hoy delantero de Olimpia admite que "una final siempre es especial, independientemente del rival, obviamente es un clásico ante ellos y se disfruta más.



Leer más: Michaell Chirinos tras el tricampeonato de Olimpia: "Para mí este torneo fue fundamental, muy importante, recuperé mi nivel"



El llamado "Genocida del gol" por varios aficionados de Olimpia en redes sociales, confiaba en sus compañeros y no dudó en resaltar que "cada uno de los que entraron en el terreno de juego entraron con la mentalidad que se podía sentenciar la serie y así se pudo hacer", y afirmó que "no queríamos darle largas, era una obligación moral de parte de nosotros sentenciar la serie. No veníamos pensando en que podían haber dos partidos más".



El delantero fue claro en dar su valoración, y asegura que para él "Motagua cometió un error en el primer partido y fue dejarnos vivos, un 2-1 teniendo 9 jugadores en el campo, y después ocho, creo que ellos tuvieron ese grandísimo error" y fue contundente al afirmar que a "Olimpia nunca lo podés dejar vivo porque en el siguiente partido te mata".



Eddie Hernández no falló en la tanda de penales y ayudó para que Olimpia sea otra vez tricampeón nacional Durante la final de vuelta, el ex Platense, Motagua, Vida, Correcaminos, Tolima (entre otros) no pudo "anotar en los 90 minutos pero en la tanda de penales pude tener la tranquilidad para darle la confianza a mi equipo y al final pudimos celebrar todos".



Te puede interesar: Jerry Bengtson, el goleador de Olimpia campeón: La petición que le hace a la Liga y revela cuándo dejará de usar la mascarilla



Sobre esa lista de lanzadores que cargaban con la responsabilidad de un nuevo campeonato para el Olimpia de Pedro Troglio, Eddie contó "ya se conoce quiénes pueden penalear, el que está con confianza puede agarrar el penal" y profundizó "quién estaba nombrando era Ever (Alvarado) y me preguntó, yo le dije que sí quería patear porque me sentía con toda la confianza".



Eddie Hernández ejecutó el tercer penal de la serie y anotó engañando al guardameta Jonathan Rougier, el lanzamiento del nacido en Trujillo, Colón, fue clave debido a que antes de él Jhonny Leverón había fallado y de no concretar Motagua tomaba ventaja en la tanda. Hernández anotó 3 goles en el Clausura 2021 y levantó su tercera copa de Campeón Nacional, todas las conquistas fueron con la camiseta del Olimpia.