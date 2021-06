Presidente ejecutivo del CDS Vida asegura que Luis Palma irá cedido al Sporting Braga por una temporada

Luis Palma, la joyita futbolísitca del CDS Vida estaría viviendo sus últimos días como jugador del conjunto cocotero, el delantero de 21 años está a un paso de concretar su traspaso a un grande de Portugal como el Sporting Clube de Braga, esto según Presidente Ejecutivo del club, José Almeida.

Almeida aseguró en entrevista para Teleceiba que ayer "recibimos el acuerdo de Sporting Braga, un grandísimo club de Portugal" y anticipó, "yo creo que va a ser el matrimonio perfecto porque es el club ideal para Palma para dar pasos mayores en el fútbol europeo".

Asímismo el directivo portugués fue contundente al declarar que "es el mejor acuerdo en la historia del Vida", esto debido a que el acuerdo les "permite el 20% de una futura venta". De igual manera se entusiasmó al reconocer que "Braga es un club experto en vender jugadores, el año pasado vendió a Trincao a Barcelona por 31 millones de euros" y continuó poniendo una futura venta del hondureño como ejemplo "En caso que Palma fuera vendido por 20 millones, el Vida tiene 4 millones, por lo tanto es una gran negociación. Estoy seguro en decirlo es el mejor acuerdo en la historia del Vida", recalcó.

Sobre las condiciones del traspaso Almeida dio a conocer que inicialmente Palma "va por préstamo", pero se mostró confiado de cerrar la transacción de manera definitiva. "estamos que Palma va a mostrar sus grandes capacidades y que el club va a ejercer la opción de compra". El presidente ejecutivo además especificó que el acuerdo es por "una temporada, el club puede ejercer la opción de compra hasta 31 de mayo de 2022".

Luis Palma se iría una temporada a préstamo con opción de compra por parte del Sporting Braga Palma está al tanto. Consultado sobre la consideración del jugador, Almeida reconoció que recién acababa de "hablar con él por Whatsapp" y que el propio jugador "va a hablar con técnico de la Federación (Fabián Coito) para que lo dispense 3 días" para que finalmente estén viajando hacia Portugal "el sábado o domingo". Además habló del interés que mostró el seleccionado nacional ya que "él me hizo una o dos preguntas porque no entendió bien ya que la propuesta viene en portugués pero yo creo que sí, que está de acuerdo".

- Interés en Carlos Meléndez y Carlos Argueta -

Almeida también dio a conocer que "por (Carlos) Argueta tenemos todo cerrado" y también confirmó "tenemos una propuesta por presentar a Carlos Meléndez que pienso va a ser irresistible para él", comentó. Sobre los clubes interesados solamente se limitó a decir que son equipos del nivel del Braga "son equipos de ese nivel, hay un equipo que inclusive es el segundo equipo de todos los portugueses (...) tiene la gran admiración de los portugueses",



- Caso Carlos Meléndez -



El directivo cocotero también se refirió al traspaso de Carlos Meléndez a Motagua."Motagua quiere decir que tiene razón, pero no se puede hacer contratos o negocios con gente que no tenía capacidad para hacerlos de la directiva pasada, y ahora decir que Motagua puede venir y llevarse a cualquier jugador que quiere", comenzó y aseguró que ese tipo de negociaciones "no existe en el fútbol" ya que "tiene que ser opción por determinado jugador, no está en la cláusula cuál es el jugador. Obvio quieren a Meléndez, probablemente hubiesen querido a Palma y otros más" y de igual manera exspuso que "ahora la FIFA va a solucionar eso. Él tiene contrato con Vida y va a tener que cumplir ese contrato".



Siguiendo con el tema Almeida fue tajante al afirmar que tener una opción solo significa que debe "ser negociada; osea Motagua tenía que pagarle al Vida y no solo llevarse a uno de los mejores jugadores de la plantilla", arremetió. También anticipó que "pronto vamos a anunciar que iremos con Luis Cruz a Barcelona al Tribunal Arbitral de la FIFA para entregar toda la documentación para que tomen una posición definitiva sobre el caso".