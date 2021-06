Olimpia - Lobos, la final del Torneo Invitacional Sub 18 se jugará en el Estadio Nacional

Olimpia y UPNFM definen el título del Torneo Invitacional Sub 18 que organiza la Fenefatuh; Leones y Lobos jugarán este sábado a las 9:00 am y coronarán al primer campeón de este torneo.



A diferencia de lo que ha sido el certamen, la definición del título se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y no en La Casa de la H en Siguatepeque, así lo confirmaron desde la Federación Nacional.



Los Lobos UPNFM llegaron a la final tras eliminar por penales a Real España en semifinales, su director técnico, Dolmo Flores, habló con el departamento de prensa del club en la previa al partido.



"Estamos bien, hemos estado trabajando con la duda de dónde sería el juego si en Siguatepeque o Tegucigalpa pero ya lo decidieron y es muy agradable saber que vamos a jugar acá porque el viaje que hicimos a semifinales no fue muy agradable porque el transporte no fue bueno y la atención allá tampoco", explicó el líder de la manada.



Flores, también mencionó que jugar en el Nacional es "algo que motiva a los muchachos". Sobre su trabajo en las fuerzas básicas de Lobos aseguró que "hemos hecho un trabajo bastante bueno, hemos sacado generaciones de jugadores, algunos están ya en primera divisón; otros esperan su oportunidad, ese es el trabajo de reservas. Ahora nos toca jugar nuestra segunda final, siempre nos ha tocado contra los equipos grandes, primero contra Real España, ahora contra Olimpia y bueno, eso habla de que las cosas se están haciendo bien".

Lobos eliminó en penales a Real España y ahora se enfrentará a Olimpia



Hablando de la final, el DT no se escapa y afirma que sus dirigidos van "con la intención de ganar, sabemos que no es fácil, pero los muchachos han trabajado y están motivados".



Al ser consultado sobre lo que espera ver de su equipo fue claro, "más que todo que hagan lo que han venido haciendo, hay una motivación extra que es llegar a una final, pero el deber de todos ellos es entrenarse bien y tratar de jugar bien porque están en una etapa de aprendizaje donde ellos deben mostrarse si quieren tener una oportunidad en Primera División".



Para terminar reconoció que "ganar una final hablaría muy bien de ellos" pero que el la visión del club va más allá "el proyecto que se tiene acá en UPN es que los jóvenes tengan oportunidad. Vamos a tratar de cerrar bien el sábado, ojalá podamos lograrlo y que dentro de todo si no se logra seguir trabajando para cuando arranque la pretemporada los muchachos estén listos", cerró.



- Olimpia v Lobos, Ficha del partido -



- Día: Sábado

- Hora: 9:00 am

- Estadio Nacional