El mediocampista Marcelo Canales quedó sin contrato en Honduras Progreso y analiza su futuro

Tras la finalización del Torneo Clausura 2021, Jesús Marcelo Canales, 30, terminó su vínculo contractual con Honduras Progreso, club al que llegó el año pasado. El mediocampista ahora analiza lo que será mejor para su futuro inmediato, si continuará con el conjunto progreseño o irá a otro equipo del ámbito nacional.



Canales llegó a El Progreso en septiembre de 2020 de cara al Apertura de ese año, tras su paso por Motagua el zurdo firmó por un año con los entonces dirigidos por el uruguayo Fernando Araújo.

El ex Vida, Olimpia y Motagua logró llegar hasta las semifinales del recién terminado Clausura con Honduras Progreso tras clasificar como segundo lugar del grupo a, solamente detrás de Real España.



Canales anotó en una ocasión (Gol olímpico ante Real Minas) y asistió en cuatro oportunidades, empatando junto a otros jugadores en el tercer puesto del campeonato.



- Desbandada en Honduras Progreso -



De confirmarse la salida de Marcelo Canales de Honduras Progreso, sería la quinta baja potencial del club que de esa manera perdería la buena base que lo catapultó hasta ser uno de los 4 mejores de la Liga.



El uruguayo José Miguel Barreto, el argentino Matías Rotondi, el colombiano Rafael Agámez consideran que su paso por el club de la rivera finalizó. En el caso de Barreto y Rotondi, pese a tener seis meses más de contrato, cuentan con una cláusula de salida que les permitiría rescindir su vínculo de forma unilateral.



Por su parte el delantero Rafael Agámez hace un mes en entrevista a Diario DIEZ reconoció que tiene contrato hasta diciembre y que pese a que "cláusula de salida no hay" su comunicación con el presidente de la institución, Elías Nazar, es buena y "él sabe todo lo que le he dado al club; me dijo que sí salían opciones la podíamos trabajar, que no me iba a cerrar las puertas", por lo que una salida del artillero colombiano podría darse.