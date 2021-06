La Fundación Atletas del Reino inaugura academia de fútbol en Santa Bárbara

Un grupo de futbolistas y ex futbolistas hondureños, quienes ahora integran una fundación cristiana que se formó hace 7 años, inauguraron el pasado lunes 9 de junio del 2021 en Santa Bárbara, la academia de fútbol "Atletas del Reino".



Según lo han dado a conocer Henry Enamorado, ex portero de la "H" quien es el administrador de la academia, la creación de esta escuela tiene como propósito apoyar a la juventud, y que los niños puedan fortalecer sus habilidades futbolísticas en el centro de alto rendimiento, que contará con una metodología de enseñanza deportiva y buenas costumbres.



El valor de la inscripción será de 1,000 lempiras con derecho a dos uniformes, mientras que la mensualidad es de 500 lempiras. Los horarios de entrenamientos serán los lunes, miércoles y viernes de 4:00 pm a 5:30 pm.



¿Qué requisitos se les pide a los interesados para formar parte de la academia?



"La más importante puntualidad y que se alineen a la metodología europea que estamos desarrollando con David Sierra y Francisco Carvello para exportar jóvenes al extranjero en un futuro. La edad mínima y máxima para formarse en academia Atletas del Reino es de 4 a 18 años, pueden matricularse mujeres y hombres indistintamente", dijo el ex portero quien trabaja de la mano con Derick Hulse, presidente de la Fundación.

Los niños pueden formar parte de la academia Atletas del Reino, y así desarrollar sus habilidades en el fútbol. La escuela además brindará una formacion con valores a los pequeños.

En cuanto a la cantidad de alumnos que la academia recibirá, Henry dijo que: "no hay un límite porque tenemos las instalaciones adecuadas para poder desarrollar sus talentos y formar sus capacidades, así que todos son bienvenidos".

En lo futbolístico, según Henry y los colaboradores de la institución manifestaron que: "manejamos vínculos con otras instituciones de España, México y Argentina, y esto sirve para que los jóvenes que formen parte de la academia y tengan la oportunidad de salir del país, siempre y cuando tengan las condiciones requeridas".

La academia ofrece un desarrollo integral a cada joven y jovencita, enfocada en tres áreas, que son: la parte educativa, la espiritual y la futbolística. "Los jóvenes tendrán la oportunidad de ser formados con una metodología europea que nos proporciona DS Football para que ellos puedan obtener una beca y así salir a otros países en el futuro.

"Este proyecto se enfocado en preparar jóvenes e inculcarles valores para que mejoren el entorno de vida. La finalidad de la escuela, además de inculcarle una enseñanza deportiva es formar seres humanos de calidad, con valores y principios", manifiesta Henry.

La fundación Atletas del Reino anteriormente había lanzado el programa "El Super Draft", que consistió en apoyar jóvenes hondureños y crear oportunidades de que pudieran viajar al extranjero y enrolarse en algún equipo de afuera del país.

Recientemente, la Fundación también inauguró otro complejo en Sabá, Colón y en el cual participó el futbolista internacional Aníbal Chalá.