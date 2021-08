Tuky Bendaña: "Estamos viendo un Marathón distinto, no demerito lo que se hizo antes, pero sí hay un cambio"

Con el paso de los años Arturo 'Tuky' Bendaña ha ido renovando su sentimiento hacia Marathón, pues pese a su exitoso paso como presidente logrando tres títulos en el pasado, se había retirado de la junta directiva, sin embargo ahora volvió, lo nombraron vicepresidente e intenta darle el respaldo total al actual jerarca de la institución.

El médico de profesión, en una charla con DIEZ, habla sobre el presente y futuro del Monstruo Verde y acepta que el nuevo entrenador, Martín García, les ha cautivado por su forma de trabajar y que en pocos días, ha demostrado que traerlo para sustituir a Héctor Vargas ha sido una decisión acertada.

¿Qué sensaciones le dejó el primer partido de Marathón contra Diriangén en esta nueva etapa?

Siento que nos deja una muy buena impresión, la consolidación como conjunto es importante y bajo la dirección técnica de un excelente técnico. Marathón ha sufrido un cambio importante, con la inclusión de jugadores que no estaban siendo tomados en cuenta y con los refuerzos que recién han llegado.

El profesor Tato tiene apenas 22 días de estar entrenando, pero el cambio se nota y se refleja en el accionar dentro y fuera de la cancha. Los jugadores han asimilado bien los consejos del entrenador.

¿Qué espera de estos nuevos refuerzos ya que son de mucha experiencia?

Todos los refuerzos que han llegado son profesionales y saben de su responsabilidad, como decimos popularmente aquí en la ciudad, 'el que toma agua del Río de Piedra, ya es sampedrano' y estos jugadores ya tomaron su agua. Parece que son futbolistas con mucho tiempo en el club, comprometidos desde el primer día que se pusieron la camiseta y el que se la pone debe hacerle honor a ese emblema y amarlo.

¿Siente que el fichaje de Tato ha sido el acertado para este proyecto?

Pienso que la contratación de todo el cuerpo técnico, no solo del profesor García, sino de todos sus acompañantes ha sido determinante en Marathón y siento que estamos viendo un Marathón distinto. No demeritando lo que en el pasado se hizo, pero sí hay un cambio, hay un conjunto diferente, a los jugadores se les nota el compromiso y eso hace que se destaquen en la cancha y obtengan los resultados que están teniendo. Tengo buenas expectativas con el profesor Tato García, esperemos que el club vuelva a retomar el protagonismo que antes tenía.

Olimpia y Motagua se mantienen fuertes, Real España con el mismo plantel y cuerpo técnico. En las pláticas que han tenido con Tato ¿cuáles son las exigencias o expectativas que esperan?

Lo que le hemos pedido es lo que espera la afición, que Marathón vuelva a retomar protagonismo en Liga Nacional, que sea un equipo productivo y por ende logremos estar siempre en los primeros cuatro lugares, y al final optar a lo que pretendemos que es levantar la Copa.

No se está sometiendo a presiones al técnico, pero se le ha explicado a él lo que pretende la dirigencia de Marathón encabezada por el presidente Orinson Amaya.

La directiva considera que la decisión de traer a Martín García ha sido acertada pese a los buenos momentos vividos con Héctor Vargas.

Héctor Vargas dejó la vara alta a Tato García.

No hay duda que Vargas hizo un buen trabajo en el equipo, dio muy buenos resultados y queda grabado en el recuerdo en la afición, sin embargo, ahora es una nueva era donde el profesor Tato está haciendo lo propio, mostrando su capacidad que se refleja en los buenos resultados.

En este corto tiempo se hicieron varios partidos de pretemporada de fogueo, con resultados positivos. Este primer partido internacional en Liga Concacaf contra el Diriangén el equipo jugó bien contra uno de los mejores conjuntos de Nicaragua, quizá el mejor.

Creo que fue un buen comienzo, esto nos pone a las puertas de un nuevo Marathón en el inicio de Liga Nacional, que será el próximo domingo contra el Honduras Progreso.

En lo personal estos 20 días que ha tratado con el Tato, ¿qué es lo que más le ha gustado de él?

Yo conocía al profesor Tato por referencias de su trabajo con el equipo vecino, pero para mí el profesor y el cuerpo técnico que lo acompaña son excelentes profesionales y personas y cualquier equipo quisiera contar con ellos.

Lo que más me ha impresionado a mí de él es la entrega que tiene, su trabajo y la identificación con Marathón es grande, desde que se bajó del avión fui testigo de como del aeropuerto inmediatamente se fue a cambiar y se puso la camisa, llegó a la cancha y se comprometió con Dios en primer lugar y con la junta directiva y los jugadores. Desde ese momento el profesor García y sus acompañantes han demostrado una entrega y profesionalismo impresionante.

En su debut oficial con Tato García, Marathón logró ganarle a Diriangén en ronda preliminar de la Liga Concacaf.

En el pasado reciente el equipo ha tenido dificultades económicas que poco a poco se han solventado, tomando en consideración este aspecto, ¿cómo se encuentran para este torneo en la parte administrativa?

El presidente Amaya ha trabajado en base en a un presupuesto que le permiten hacer las contrataciones que ha hecho sin tener un desfase en lo económico con lo proyectado de los ingresos, tanto en patrocinios y ahora con la buena decisión de tener aficionados en los estadios que es un aliciente.

De nuestra parte hay que tratar de ser puntuales en los compromisos con los jugadores y con el cuerpo técnico de manera que no sea un inconveniente para el accionar del equipo y que no sea un motivo de preocupación para ellos, estar con una deuda no es conveniente, naturalmente provoca resultados adversos y es lo que nosotros no esperamos.

¿Actualmente está libre de deudas, cómo están las arcas del club?

Tenemos deudas normales, estamos al día con los jugadores, afortunadamente no se ha llegado al primes de la pretemporada, pero son las deudas normales, no hay apremios importantes que puedan ser de preocupación para la junta directiva.

¿Han llegado o se han retirado patrocinadores para esta nueva temporada?

Se han acercado patrocinadores que están siendo objeto de consideración por parte de la junta directiva, otros están volviendo después de la pandemia que naturalmente ha hecho retirarse por cuestiones propias.

¿Ve a Marathón peleando por el título este torneo?

Claro que sí, los otros equipos hacen lo propio para ser protagonistas en el torneo. Marathón hace lo propio, se ha fortalecido, aparte del cuerpo técnico, han llegado excelentes jugadores, son refuerzos importantes, que vienen a aportar al equipo. Nuestra aspiración es primero ser protagonistas, segundo; estar dentro de los primeros cuatro lugares y por último; aspirar a levantar la copa.

¿En el torneo internacional, qué expectativa hay?

Esa es otra aspiración y un doble compromiso el que tenemos, este primer resultado no es abultado, pero sí nos deja bien de cara al torneo internacional y al torneo doméstico.

¿Cómo están manejando el caso de Kervin Arriaga con una posible salida al extranjero del jugador?

Kervin está saliendo de una lesión, se está recuperando, el caso de él está en manos del presidente, es un activo del equipo, a medida que se vaya recuperando se va a ir incorporando al club y si se da la oportunidad que este muchacho destaque en el extranjero, será fabuloso.

Lo vemos muy de cerca nuevamente en Marathón incluso asistiendo a los entrenamientos.

Una de mis pasiones, así como yo amo mi profesión, es Marathón. Por mis venas corre sangre verde, es una de las pasiones más grandes en mi vida, Dios me dio la vida y el privilegio de acompañar a este equipo y me ha dado la oportunidad de amarlo desde el principio. Cada vez nos involucramos más y me siento feliz de poder ayudar en esta nueva etapa al presidente Amaya.

Tratamos de estar cerca y eso es algo comprometedor, los jugadores se sienten apoyados cuando lo ven a uno cerca y es una costumbre que se debe retomar ya que en el pasado se hacía y ahora nuevamente se está haciendo. El ambiente es el mejor de ellos han mucha entrega y disposición de su parte.