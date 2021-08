Andrea Pizzati, la primera hondureña que estudiará en la FIFA donde sacará un Master deportivo

El mundo del deporte no solo es de hombres. Andrea Pizzati es el ejemplo de ello, la joven es la primera representante femenina de origen hondureño en el programa de Maestría en Administración, leyes y humanidades del deporte mejor conocido como ‘FIFA Máster’.

“FIFA Máster” es un programa de postgrado muy reconocido a nivel mundial, tiene un proceso de inscripción de aproximadamente 5 meses, donde aplicaron alrededor de 700 personas a nivel internacional donde son seleccionadas 32 personas de distintas nacionalidades que conforman la edición que comenzará el 16 de septiembre.

Andrea de 30 años nos comenta “vengo una familia numerosa y grande, una familia muy atlética, somos personas muy aficionadas al deporte, muy unidos; mis padres nos inculcaron mucho desde muy pequeños a actividades físicas”.



Originaria de Tegucigalpa, estudió en Unitec Honduras, una licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias políticas y se especializó en negocios internacionales en Estados Unidos. Por mucho tiempo consideró que a eso se dedicaría, añade “encontré de manera muy orgánica la administración deportiva y decidí hacer carrera en ello”.

Andrea Pizzati tiene gran amor por el fútbol en especial la selección de Honduras La talentosa joven explica “el amor por el deporte nace como todos los hondureños, como aficionada, desde pequeña viendo partidos, era una de las actividades que hacía con mi papá para compenetrar y pasar tiempo juntos viendo partidos de softbol o de otros deportes.”.



Laboró en la Federación Nacional Autónoma de Fútbol mejor conocida como Fenafuth desde el 2016 en secretaria general posteriormente en 2018 asumió la secretaría adjunta. Manifiesta “Cuando los niños sueñan con ser futbolistas, yo soñaba con trabajar en un club, pero era una cuestión muy fantasiosa, no algo que creía que me dedicaría a esto”.

“El fútbol es mi trabajo, mi devoción, siempre he trabajado con una ética laboral muy estricta, un compromiso real con el fútbol en este país y eso solo lo voy a potenciar más con esto. Cada vez que me preparo, me especializo más, porque realmente esta es una industria muy bonita que me gustaría verla crecer más en nuestro país y me encantaría formar parte de eso”.



Pizzati es la primera mujer hondureña en ser admitida, manifiesta la alegría y lo curioso que es el ser admitida, ya que al ver las estadísticas sobre ingresos dudó por un momento que ingresaría al máster, relata "me siento feliz, es un programa que no muchas personas conocían, en Honduras tenemos una gran cultura de fútbol y muchas mujeres que gustan del deporte, y es bueno que miren que existen estas posibilidades, están otros programas para especializarse y les interesaría en un futuro".

Formó parte del programa de liderazgo femenino en el fútbol. A pesar de las oportunidades que ha conseguido cree que en Honduras las mujeres no son consideras lo suficiente en la industria del deporte, "hay una gran necesidad de ver más mujeres en posiciones visibles, casi nunca están en los roles de liderazgo", el crecer y ver mujeres en puestos importantes hubiera ayudado a que su sueño no se viera tan lejano.



Manifiesta que le gustaría ver a más mujeres desempeñando puestos en el mundo del deporte, "no es tan común ver mujeres porque no lo miran tan posible, no hay tantas personas que dicen yo voy hacer árbitro, voy a estudiar para ser directora técnica, la Federación está invirtiendo mucho esfuerzo en potenciar el rol de la mujer en las diferentes trincheras, pero será algo paulatino".



Andrea les aconseja a todas las personas que les guste el mundo del deporte a integrarse e involucrarse en sus clubes para adquirir la experiencia necesaria, todo trabajo requiere esfuerzo y constancia "los caminos están allí solo es cuestión de recorrerlos".