El DT Gary Stempel motiva al Universitario recordando hazaña contra Olimpia: "Podemos dar una sorpresa"

Gary Stempel, entrenador del Universitario de Panamá no se siente eliminado, pues considera que puede venir a ganarle a Motagua tras el empate en casa. Se aferra al pasado cuando dirigía al San Francisco que eliminaron al Olimpia en el pasado torneo centroamericano.

"Será difícil pero no imposible clasificar en Honduras. Yo les conté a los jugadores una historia en el camerino cuando estaban deprimidos por lo que pasó. Les conté que cuando dirigí al San Francisco que era campeón, no recuerdo el año, pero empatamos en casa 0-0 y jugando en Tegucigalpa ganamos 1-0. No es imposible pero sabemos que Motagua es un buen equipo, lo han demostrado en la Liga pero tenemos buenos elementos para darles una sorpresa", explicó el técnico de origen inglés.

Ver. CONCACAF PIDE EXPLICACIONES AL INTER DE SURINAM POR LOS DÓLARES

Motagua aprovechó las lesiones del Universitario y eso fue una carga muy pesada para los canaleros que perdieron el orden, lo que hizo que Kevin López marcara el doblete: "Tuvimos que hacer cuatro cambios obligados por lesión y nunca me había pasado; todo nuestro trabajo del primer tiempo con esos mismos jugadores lo hicimos ordenados, pero con esos cambios no se puede mantener una estructura y nos costó mucho", afirmó Stempel.

Finalmente,Stempel confirmó que vendrá a Honduras sin cuatro titulares, tres por lesión y uno por la expulsión como lo fue el volante Jorge Méndez. "En el segundo tiempo fuimos desordenados, el delantero jugó de volante por afuera. Nosotros necesitamos mejorar nuestro trabajo pero tenemos cuatro días para ver qué podemos hacer. Si hay cuatro jugadores que no viajarán por lesión", confirmó el técnico de Universitario.

El encuentro de vuelta se disputa el próximo jueves en el estadio Nacional. Para ese compromiso se espera que los azules ya tenga de vuelta a Roberto Moreira y Mathías Galvaliz. Quien seguirá de baja es el portero Jonathan Rougier quien está lesionado.