La reconstrucción del fútbol hondureño: cambio de directivos, 12 clubes y el regreso de las reservas

El fracaso de la Selección de Honduras fuera del Mundial de Qatar 2022, ha impactado fuerte en el futuro próximo del futuro hondureño. Esta situación ha generado una turbulencia y traerá consigo nuevas estructuras en la Federación Nacional Autónoma de Honduras (Fenafuth) y en la Liga Nacional para el próximo año.

Los cambios son obligatorios y para empezar con esta tarea, habrá una reorganización desde la Federación que hoy comanda Jorge Salomón.

En entrevista a DIEZ, Salomón manifestó que "haremos algunos ajustes administrativos" y que buscarán una "reorganización para modernizarnos en el fútbol actual", esto en consecuente de sus dos eliminatorias fallidas: Rusia 2018 y Qatar 2022.

CAMBIO DE AUTORIDADES

Jorge Salomón defendió su posición como presidente de la Federación puesto que considera que "es una responsabilidad que tengo de llevar a cabo y dejar las bases para lo que viene hacia adelante porque hay que tomar decisiones y nosotros estamos adentro y tenemos un poco más claro lo que se debe hacer".

Sin embargo, el exdirigente de Motagua, Juan Carlos Suazo opina lo contrario.

"En las últimas eliminatorias nunca había visto a la Selección de Honduras en la situación en que está, creo que es por el mal manejo y planteamiento de los directivos actuales, ellos han logrado que Honduras esté al borde de la eliminación", reaccionó Julio Suazo en charla para DIEZ.

Reunión de la Liga Nacional de Honduras. Foto: Archivo

Y agregó: "Hemos sido los que hemos enarbolado ese tema que tenemos que tener directivos que sepan cómo manejar un equipo, en este proceso no dio, todas las personas que están en este momento deben dar un paso al costado y dejar a quienes sabemos de fútbol".

Ante ello, el presidente de Honduras Progreso, Elías Nazar, también guardó lugar para referirse a ello.

"Creo que se deben hacer cambios, incorporar a toda la gente del fútbol. No sé cómo se toman las decisiones, pero debemos ser tomado en cuenta todos", soltó.

Según Nazar, a Honduras Progreso como a otros cinco clubes no se les considera en la toma de decisiones desde la Fenafuth y Liga Nacional.

"No soy partidario de echar leña sobre el árbol caído, pero definitivamente hay cosas que se deben mejorar. No hablaré mal de quienes están al mando, pero como presidente de un equipo de la Liga Nacional, puedo decir que nadie me pidió una opinión, eso es incorrecto y eso pasa con al menos siete equipos de la liga. Nosotros solo vemos los resultados, son terribles y me preocupa", añadió.

PLEITO EN LA LIGA NACIONAL Y DEFICIENCIA EN TOMA DE DECISIONES

Los últimos dos torneos de la Liga Nacional que preside Wilfredo Guzmán ha sido un verdadero vaivén y con toma de decisiones que no han sido acertadas. En el 2020 se creó un torneo regional corto que le quitó competitividad al torneo, el campeonato inició tarde, hubo lucha de poder entre los dirigentes de clubes y Liga, que más adelante terminó repercutiendo en la Selección de Honduras. En fin, un desorden.

Otro de los conflictos que deberá discutir la Liga Nacional, será el calendario y formato en que se juegan los torneos. En ejemplo a ello, Real España y Vida esperarán más de 15 días para disputar una instancia de semifinal tras clasificarse directo, y al menos durante el Torneo Apertura, se desconocía con claridad las fechas de los juegos del repechaje, algo que dio paso a las quejas de entrenadores como Pedro Troglio y Diego Vázquez.

SEGUNDA DIVISIÓN Y TORNEO DE RESERVAS

Para el 2022 se debe reestructurar todo: desde la Liga de Ascenso, la reanudación del Torneo de Reservas (que ya fue aprobado) y el mejoramiento de las canchas de todo el país.

"Es triste lo que estamos viviendo en el fútbol y eso traerá sus consecuencias, desde el equipo hemos tratado de mantenerlos en el primer equipo, pero no es lo mismo como tenerlos en reservas. Se debe hacer una inversión en ellos para no seguir perdiendo a la camada que se está formado", expresó Elías Nazar.

Ante ello Suazo añadió que "se castigó mucho a los jóvenes sin torneo de reservas, pero es parte del liderazgo".

-¿Los 12 clubes sería una locura o beneficioso?-

"Sería bueno que hubiesen más equipos porque hay otras plazas que lo merecen, debemos darle la oportunidad. Sería una linda oportunidad ampliar la cadena del fútbol", cerró Juan Carlos Suazo.