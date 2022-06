Amado Guevara destaca a la Sub-20, manda mensaje a Diego Vázquez y lamenta la salida de Omar Elvir de Motagua

La destacada participación de la Selección Sub-20 de Honduras está generando mucha expectativa no solo en la población, sino que también en los exfutbolistas y técnicos del país. Uno de ellos es Amado Guevara, quien aprovechó su participación en la pantalla de GOTV para resaltar el gran trabajo que están haciendo los muchos hasta el momento. “Aprovecho para felicitar al profe Luis (Alvarado) y los muchachos, buen trabajo. Los equipos del caribe no tienen esa madurez como los de Norteamérica. Honduras hizo un trabajo serio, es un equipo bien trabajado en todas la líneas”. Y agrega: “La base de todo es el trabajo, hubo errores normales por su edad, el profe Luis lo ha hecho bien colectivamente y reacciona muy bien al ir ganando y después del empate”. Guevara considera que este próximo desafío ante Panamá será similar a lo que se pudo observar ante la selección de Costa Rica. “La exigencia es mayor por el rival que es de más peso. Este partido será similar al de Costa Rica. Panamá es un rival rápido, potente que ha venido de menos a más y ya se conocen sus fortalezas”. También destacó la labor que están realizando los entrenadores de las selecciones mayores de Estados Unidos y Panamá. “El aporte del profe Christiansen va sumar mucho por su conocimiento, experiencia, también está Gregg Belhalter que les ayuda ese aporte”. UN MENSAJE DIRECTO A DIEGO VÁZQUEZ

El experimentado y excapitán de la Bicolor, considera que al igual que los entrenadores del primer equipo de Panamá y Estados Unidos, el argentino debe dar su aporte a los Sub-20. “Pienso que al igual que estos entrenadores, Diego (Vázquez) debería estar haciendo lo mismo, no sé si lo está haciendo y no lo puedo juzgar, pero si no lo está haciendo lo debería de hacer”. Y añade: “Al mismo jugador le ayudaría saber que el entrenador de la selección mayor lo está observando, le ayuda a motivarlo para un posible proceso. Él puede ver cosas que puedan servir”. UN DARDO A MOTAGUA POR LA SALIDA DE ELVIR

Amado Guevara fue y será considerado el eterno capitán de los azules, pero también salió del equipo dejando una huella imborrable al irse al Marathón. Ahora la historia se repite con Omar Elvir. “Sorprende porque siento que Motagua no está tomando las mejores decisiones, si el profe Medina lo está haciendo porque las características que tiene Omar Elvir, no las tiene Decas, ni Rodríguez. Motagua ahora tiene que proponer otras cosa, no ser el mismo de soportar y aguantar, ahora tiene que proponer. Tendrá Concachampions y torneo local” Y agrega: “Sé lo profesional que es Omar y el fútbol que puede brindar, donde quiera que vaya le irá bien y yo le agradezco porque siempre fue alquilen que se entregó dentro y fuera de la cancha” MIRA A ELIS EN LA LIGA PREMIER