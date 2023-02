Horrores arbitrales, violencia, polémicas y récords: lo que dejó la primera vuelta del Clausura 2023 en un poema

Como todo ser humano, los del silbato y banderín se pueden equivocar, pero fue muy evidente lo de las iniciales fechas, pues el desastre que ocurrió en la primera vuelta, siembra dudas e indeseables sospechas. De la jornada dos hasta la nueve, múltiples errores fueron facturados, desde goles mal anulados y penaltis mal pitados, así como unos no sancionados y otras cositas que a saber cómo pasaron. Unos silbantes fueron castigos, mientras que varios siguen como si un premio han ganado.

No hubo consecuencia para el espectáculo empañado, y dos días después Olimpia y Motagua medieron fuerzas con el luto enmarcado. El resultado fue un estadio Olímpico vacío sin afición, aterrados por la sangre que se derrama sin razón. El único castigo fue el de siempre y Marathón fue condenado con cuatro partidos a puertas cerradas como “sanción”.

Tras cuatro fechas de partidos mal jugados, Motagua dijo “goodbye, my love” al técnico que la copa 18 les había dado. El argentino Hernán “La Tota” Medina empacó sus maletas, mientras que otros dos quisieron, pero no les ajustaron sus rabietas. Primero fue Mauro Reyes, que tras la golpiza, renunció sin antes firmar con tinta. Después Raúl Cáceres (Vida) tiró manotadas de ahogado, pero el “coco” fue astuto y lo dejó allí sentado.

5. Olimpia, líder supremo y único invicto

Como una aplanadora, al Clausura 2023 llegó el Viejo León, rugiendo como el rey que es, sin importar la estación. Ganó en siete de sus nueve presentaciones, y al final de la primera vuelta obtuvo el liderato, 23 puntos de 27, como si fuese un bachillerato. Es el más goleador (19) y el segundo que más dispara (108), también el que menos recibe (3) y el que más vallas invictas presume (6). Por supuesto, es el único invicto, y el que problamente será el campeón sin ningún conflicto.

6. Pelea infartante por el no descenso

La Real Sociedad y el Honduras Progreso son muy iguales, uno no aprovecha para ponerse al acecho, y el otro no saca diferencias cuando aquel pierde el techo. Un punto de diferencia los separa de la perdición, en la que jornada a jornada tratan de salir, pero no encuentran dirección. Es una tragicomedia de buen gusto y provecho, impredicible cómo terminará, lástima que ha llegado a su acto final. Ambos son los peores clasificados y los más goleados, pero también los que más se han dejado el corazón sin importar el resultado.

7. Olancho FC afianza en puestos internacionales

Ya no es una sorpresa lo que este semental pampero realiza fecha a fecha. Gusta y compite, así como gana, aunque aveces no repite. Lo cierto es que los Potros no tienen techo, pues están asegurando su boleto al mejor ruedo de Centroamérica, superando en la clasificación general al Motagua y Real España, una hazaña que logra tras año y medio de haber salido de entre las arañas. En el Clausura son los segundos que más anotan (16) y menos reciben (9), y el que mejor fútbol pone en los estadios donde relincha.