Asistente de Héctor Vargas, en estado puro: dispara contra arbitraje y señala al árbitro de “perdido” en derrota de Victoria ante UPN

“La verdad se hace difícil la valoración porque arranca con un penal que no nos cobran en el primer tiempo, Melissa Pastrana llama al árbitro y le dice que es penal y más bien respondió tirando un bote al suelo. Uno no quiere generar polémica ni nada, pero uno se come 10 horas de viaje para que se vengan a comer estas cosas. El árbitro estaba perdido, cobró algunos laterales que eran para el otro lado, es difícil hacer una valoración del partido. Da bronca perderlo así, si te lo ganan por juego no pasa nada, pero ya cuando inducen algo es complicado, vamos a ver qué dice la Comisión de Arbitraje y si saca una circular cuando suspenda a un árbitro”, comentó Eric Vargas en plena conferencia de prensa.

“No es desmeritar, es evidente que no nos pitan el penal cuando se escuchó el zapatazo hasta la tribuna, nadie está hablando de cómo jugó UPN, se termina hablando porque el árbitro termina siendo el protagonista, la realidad del fútbol es que el réferi no debe serlo, sino que sea justo para los dos lados”, precisó.

Añadió: “Vamos a ver qué sucede, porque Melissa Pastrana nos dice ‘a nosotros no nos hace caso, a Walter le duele la cabeza’ la verdad no sé por qué estaba tan presionado el árbitro, pero bueno evidentemente estaba presionado el réferi”.

“De hecho Melissa (Pastrana) nos dice también que la expulsión es hombro con hombro, se cae y termina siendo una amarilla que no es amarilla, pero vamos a ver cómo terminamos los partidos de la manera que terminamos los juegos. UPN es buen equipo, por eso no desmeritamos lo que hizo en la cancha, pero te complica cuando no te cobran un penal que ya nos pasó con Motagua, Real España es complicado que no termines hablando del juego, sino del árbitro. Es la tercera vez que no nos cobran un penal y es medio raro”, sentenció.