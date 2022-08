Futbolista de Marathón sorprende y se culpa de la goleada sufrida ante Motagua: “Por la actuación mía se ve perjudicado el equipo”

El Marathón vivió una de las peores tardes en las últimas jornadas que ha visitado el estadio Nacional Chelato Uclés, donde fue goleado 4-1 por el Motagua y con un hombre más en la cancha.

Los dirigidos por Manuel Keosseián comenzaron sorprendiendo y ganando el duelo con una gol desde el punto penal, pero la alegría no duró mucho y al final se tornó un golpe fuerte.

Después de lo sufrido, los jugadores del Marathón se han mantenido aislados de los medios, pero no se sus redes sociales, donde se han desahogado tras lo sucedido.

Uno de los que ha salido al pasado es Braian Molina, quien ha confesado la penal y se culpa fuertemente por este duro momento que vivieron.

“Es muy difícil para mí levantar cabeza en este momento en el cual por actuación mía se ve perjudicado el equipo con los resultados”, comenzó diciendo. Sé que esto es para hombres y que tenemos que estar hechos para este tipo de ocasiones”, comenzó diciendo.

Molina reconoció que deberá tener una dura lucha para mejorar sus condiciones y que las cosas le salgan de la mejor manera en el conjunto verdolaga.

“Créanme que solo pienso dar lo mejor lo mejor de mí y salir a ganar los partidos, y lamentablemente no me está alcanzando. Esto no es excusa ni mucho menos porque creo que la excusa es para los mediocres”.