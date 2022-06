Charly Zúñiga, campeón con las reservas del Honduras Progreso se confiesa: Su nuevo proyecto, el legionario que es su amigo y el momento que lo marcó

¿Cómo llegó a tomar las riendas de las reservas del Honduras Progresó? Platense Junior va sobre sus 50 años de existir, estamos montando una agencia de representación directa de futbolistas, y raíz de eso llamé a Elías Nazar para ofrecerle un jugador extranjero al Honduras Progreso y ahí me dijo que necesitaba un director deportivo para su equipo. Nos reunimos, yo le pedí que me diera las reservas también y aquí estamos.

Yo hablaba con mi hija Daniela que hace cinco años me iba a retirar tras la muerte de mi madre por culpa del cáncer y en ese momento ella me dijo que quería jugar este deporte y es ahí cuando uno dice que Dios tiene esa historia para cada uno. Si ella no me hubiera dicho que ese era su deseo en ese momento yo tal vez ya estuviera retirado.

¿Es usted el mejor cazador de talento en la zona norte? Ufff... Hermelindo Cantarero es muy bueno, yo aprendí mucho de él y de otros entrenadores. A cada quien le toca hacer su trabajo, he tenido la bendición de poder ver primero algunos jugadores jóvenes y eso me ha permitido sumarlos a los proyectos de nosotros a Platense Junior en Primera Instancia y ahora al Honduras Progreso. Yo no puedo decir soy el mejor o soy el peor, pero siempre trato de aprender.

Ante las dificultades de la sociedad ¿su contribución es ayudar a los jóvenes con el fútbol?

Esta es una labor social porque en vez de que estén en su casa o en las calles pensando en delinquir, el joven cuando tiene mucho tiempo óseo piensa en cosas que no debe hacer. Es un compromiso con nosotros mismos, con los padres de familia que creen en el trabajo que hacemos, lo jóvenes que vienen y con la misma sociedad para criar jóvenes que sean para beneficio. Un deportista más es un delincuente menos.

¿Todavía tiene comunicación con los niños que un día formó y ahora son jugadores reconocidos a nivel nacional?

Claro. Con la mayoría, para muchos jóvenes que han venido aquí, yo me he convertido en ese segundo padre en su vida o para algunos que no tienen yo he sido ese papá que le hace falta. Ayer fue la votación donde Deiby era electo mejor jugador de su equipo y yo vi la noticia y lo compartí en todas mis paginas, me sentí orgulloso. Muchas de esas figuras cuando tienen tiempo vienen y entrenan con estos jóvenes.

¿Se puede hacer rico con sacar jugadores o es más por la bondad hacia a ellos?

Yo creo que si el fútbol me hubiera hecho rico no anduviera en el carro que ando o no viviera donde vivo, no me quejo, pero el fútbol de Honduras es pobre. En Liga Nacional no te vas a hacer rico, el jugador por eso pretende salir al extranjero porque allá está el dinero. Sí sueño} con un día sacar un nuevo Antony Lozano. Pensamos más en la formación, en cambiarles vida a una persona y su familia.

Retomando sus años de experiencia. ¿Por qué no se ha involucrado con la federación en el fútbol menor?

En este momento soy miembro del comité ejecutivo de la federación y me gusta más estar así de una manera invisible y trabajando.