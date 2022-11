Clayvin Zúniga sobre el duelo goleador con Agustín Auzmendi: “ha hecho un buen torneo y lo felicito por eso”

Y agregó: “Sabemos que este será un juego difícil, tienen jugadores reservados para este compromiso. Estamos compenetrados en hacer bien las cosas en la cancha”, contó el delantero que en las vueltas regulares le marcó en dos ocasiones a los Potros.

“Tenemos una gran oportunidad en nuestra casa y nosotros la vamos a aprovechar”, destacó el goleador de 31 años.

Su regreso al fútbol nacional luego de muchos años jugando en El Salvador e India, Clayvin Zúniga está convencido que seguirá trabajando para cosechar victorias y más goles.

“Hace días vengo trabajando para hacer goles, he aprendido de todos mis compañeros. Me siento contento por los frutos que he estado cosechando”.

El duelo

Zúniga respeta lo hecho por Auzmendi en el campeonato y si juega o no, elogió a la plantilla de su rival.

“Siempre trato de aportar al grupo, estamos empatados ahí. Él ha hecho un buen torneo y lo felicito por eso, yo estoy tratando de hacer las cosas cada día mejor”, apuntó.

Zúniga sabe que los olanchanos tienen otras piezas claves como Mario Martínez, Christian Altamirano, Reinieri Mayorquín, Ángel Villatoro, Ovidio Lanza, Erick Andino, entre otros.