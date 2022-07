Con la copa en manos: La Sub-15 de Olimpia regresó a Honduras tras coronarse campeón de la Donosti Cup en España

“Muy nervioso y con la piel de gallina al estar jugando en Europa, alentado por la barra, jugar en el estadio de la Real Sociedad y el iniciar la jugada del título para que anotar Héctor. Yo anticipé al delantero, le hice el gorrito, le iba a pegar, pero escuché que me hablaron se la di y anotó el gol”.

Para estos juveniles es un sueño del cual aún no despiertan y las sonrisa de sus rostros no se las quita nadie. Los dirigidos por Óscar “Cocli” Salgado describen este momento como algo inolvidable.

La Sub-15 de Olimpia no solo logró la corona de campeón, sino que también se acreditó el título de máximo goleador de la competencia.

Héctor Ávila, volante izquierdo que destacó no solo por su calidad, sino por su gran cuota de goles y el tanto que les dio el título.

“Es un orgullo y un honor haber ganado el título, le doy gracias a Dios por ello. Personalmente fue doble por ganar el campeonato y haberme llevado este trofeo que se lo dedico a mis padres y compañeros que siempre está ahí para apoyarme”, indicó Héctor Ávila.

Héctor Ávila es el padre del goleador del torneo, quien se mostró súper feliz por el logro colectivo y especial por la premiación de su hijo en esta competencia.

”Es una hazaña el haber logrado una copa que es un mini mundial, lograrlo de manera invicta entre 22 equipos, esto tiene un gran mérito que pocas veces se puede igualar. Me siento orgulloso, no me cabe en el pecho por ser el MVP y anotar el gol que nos dio el título. Nosotros lloramos, la afición también”, cimentó don Héctor Ávila, padre del goleador del torneo.

UNA DEDICACIÓN HASTA EL CIELO