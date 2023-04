Jorge Benguché revela las claves de su olfato goleador y habla del Real España: “En Olimpia tenés que salir campeón”

Duelo frente a Real España: “Por ahí se me viene el recuerdo cuando quedamos campeones en el Estadio Morazán. Fue un momento muy lindo. Sabemos que es un clásico contra un gran rival, buen equipo contra buenos jugadores. Creo que será un lindo partido”.

¿Olimpia no tiene en techo tras ganar casi todos los clásicos? “No podría decir eso, es el trabajo que hemos venido realizando, el equipo se ha hecho fuerte en cada una de sus líneas. El club trabaja, lucha y corre, por ahí eso ha sido la clave”.

Objetivos individuales de Benguché: “Sí, me tiene muy contento el saber que le estoy aportando al equipo. Al final, lo importante es salir campeón, si no logramos salir campeones, lastimosamente se va a sentir que no pasó nada, acá es así, en Olimpia es así, tenés que salir campeón. Pero seguimos paso a paso, estamos trabajando”.