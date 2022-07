Eddie Hernández se defiende de las críticas tras errar penal en la derrota de Motagua ante el Comunicaciones

Hernández fue muy directos con los seguidores que no están nada contentos con su retorno al equipo azul.

“El aficionado tendrá sus opiniones, ya sea a favor o en contra, pero mi trabajo es rendir dentro del campo y el hecho que cierto aficionado no le guste que yo haya regresado al equipo, pues en el cada torneo me va tocar sacrificarme para rendirle los frutos al equipos y el aficionado con cada gol lo va a celebrar de una buena forma”.

Y aprovechó el momento para mandar un mensaje a la unidad. “Qué confíen en el grupo, no solo en mí, creo que se está haciendo un gran trabajo y si seguimos en esta línea se van a conseguir cosas importantes”.

Eddie Hernández fue consultado sobre la posibilidad de anotarle gol al Olimpia en el torneo de Liga Nacional y si lo celebraría.

“En todos los equipos que he estado y después me ha tocado enfrentarlos siempre he tenido la dicha de anotarles y celebro porque es muy difícil hacer un gol. Uno de delantero vive del gol y hay que celebrarlo porque son muy pocas las oportunidades que lo puede hacer”.