El presidente del Olancho FC, Samuel García: “Hay una campaña montada para que el equipo descienda”, ¿de parte de quién? el mandamás no se guardó nada

El mandamás olanchano aseguró que tienen pruebas evidentes de que no fue una piedra que se lanzó.

El presidente de los Potros del Olancho FC , Samuel García , en charla con DIEZ , no se guardó nada luego que la Comisión de Disciplina haya sancionado este martes al club por el lanzamiento desde la gradería de un objeto al árbitro asistente, Gerson Mencía en el partido ante Marathón por la jornada 9.

Además agrega que, “primero que nos pusieron los 4 equipos fuertes en la primera vuelta y en la segunda nos aplican este castigo; segundo, tenemos la pruebas contundentes visuales de cuatros goles legítimos que nos han anulado por errores arbitrales, yo les quiero llamar errores arbitrales porque no quiero pensar que es una cuestión sistematizada de hacer que el equipo Potros descienda”. denunció Samuel .

“No quiero vincular una cosas con otra. Nosotros reconocemos que se cometió el hecho de un lanzamiento de una semilla que le pegó en la cabeza, pero que no le causó absolutamente ningún daño, solo fue el golpe superficial”.

El presidente de Potros reconoció que el hecho se dio, pero dijo que el golpe de la semilla no causó ningún daño al árbitro asistente, Gerson Mencía.

NO PASA NADA

“Claro el código del reglamento dice que no se debe lanzar ningún tipo de objeto y en eso estamos de acuerdo pero igual no fue una falta grave como se aplica el castigo. El Comité de Disciplina nos pone una sanción demasiada fuerte”.

“Tenemos pruebas contundentes que lo que se lanzó fue una semilla de jobo de parte de un aficionado. Tenemos el informe de la Cruz Roja y del sub Comisario de la Policía que fue una semilla de jobo que le lanzaron al árbitro”, expresó el presidente de Olancho.

Además dice que no esta en contra de ninguna categoría,“nunca voy a estar en contra de ninguna categoría, pero yo voy a la actitud del entrenador que se está dejando manipular por miembros de la Federación de Fútbol”, dijo sobre la gestión de la selección”, manifestó García.

“ ¿A qué estamos jugando? el fútbol de Honduras se ha convertido en un circo, la selección es un circo que llama jugadores de segunda división, pero para ir enfrentar un partido tan serio como es Argentina eso no está bien”.

“Si nos toca jugar a puertas cerradas, vamos hacerlo y el equipo no va a descender. A los que más perjudican es al pueblo olanchano, somos el equipo más taquillero de la liga. Potros ha traído la alegría de todo un pueblo y que por intereses personales por parte la federación están queriendo que el equipo descienda a segunda división porque quieren traer a otro equipo de Olancho en primera división” mencionó.

VIENE APELACIÓN

García, en su plática con DIEZ, también anuncia una apelarán ante el castigo para que se reconsidere porque es la primera vez que pasa este tipo de actos.

“Vamos apelar respetuosamente ante la Comisión de Disciplina para que reconsidere la sanción y nos ponen 30 mil lempiras y nosotros no tenemos patrocinadores. Lo poquito que logramos recoger no los quitan con la sanción”, agregó.

“Cuando jugamos sin público suceden dos cosas.Jugamos sin el calor de la afición y que no generamos dinero para poder pagarle a los mismos árbitros y encima de eso nos cae es multa”, declaró García.

“Vamos apelar por la vía correcta no por un medio de comunicación. Tenemos tres días hábiles para solicitar una reconsideración de la sanción que nuestro juicio es demasiado drástico”.

Quien dice que lo harán por las vías correspondientes, no por un medio de comunicación, porque tienen tres días para solicitar una reconsideración de la sanción, que a su juicio, es demasiado drástico.

“Fue una acción exagerada que se hizo por una semilla y no rehusamos que se cometió. Pero se debe sancionar con respecto a la gravedad, no me pueden comparación actos sucedidos donde una policía fue golpeada o hubo muertos con una semilla de jobo y quiero que se haga una justicia”, finalizó el presidente de los Potros, Samuel García.