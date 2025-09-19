Emanuel Hernández palpita el cruce ante Cartaginés en Copa Centroamericana y advierte al rival: "No hay margen de error"

Emanuel Hernández habló en conferencia de prensa previo al encuentro donde Olimpia visita al Victoria por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras .

En cuanto al campeonato local, Olimpia marcha segundo en la tabla de posiciones con 18 puntos en 10 partidos, con la posibilidad de superar a Marathón y cerrar la primera vuelta del torneo como primer lugar.

El defensor charrúa respondió a diversos temas y fue claro cuando fue consultado por el duelo ante Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana , donde el león visitará el próximo jueves 25 de septiembre al conjunto tico y luego cerrará la eliminatoria en casa.

Conferencia de prensa:

¿Cómo está el equipo tras el juego contra Potros y qué esperan del duelo ante Victoria?

El equipo está bien, sabiendo que tenemos que mejorar. Pero bueno, el equipo tiene mucha autocrítica y el domingo está un partido muy importante en el que podemos quedar primeros en la tabla, y vamos a ir por los tres puntos.

En esa autocrítica, ¿qué han hablado sobre la defensa y los goles recibidos?

Cada uno sabe su autocrítica y lo que tiene que mejorar. Eso se basa en la humildad de cada uno y, la verdad, es que sí, hay que mejorar. Lo vamos a entrenar para tratar de mejorar eso.

¿Qué tan rápido debe mejorar Olimpia para evitar la catástrofe en la Copa Centroamericana?

La verdad es que no hay mucho tiempo, partido tras partido. Estamos jugando cada dos o tres días. No hemos tenido mucho tiempo ni de descansar ni de evaluar bien los partidos. Pero, como decís vos, ahora es ida y vuelta; sabemos que no hay margen de error y vamos a ir por la clasificación.

¿Por qué crees que Olimpia está recibiendo tantos goles? ¿Influye la salida de Julián?

Yo creo que cuando defendemos y atacamos siempre es el equipo. A la hora de atacar, atacamos todos; a la hora de defender, defendemos todos. La autocrítica está en todo. Recibir goles a veces es mérito del rival, a veces lo podemos evitar. El rival también juega, pero vamos a trabajar para que pase lo menos posible.

Tácticamente, ¿qué creen que está careciendo este Olimpia debido a tantos goles? Y, aparte, en los últimos partidos se ha sentido un bajón, ya sea físico o táctico.

En lo físico, se van sintiendo los partidos. Hemos jugado un montón de partidos en dos meses, pero uno siempre los quiere jugar. Mentalmente estamos bien. En lo táctico, es trabajar nomás; yo creo que estamos bien. El domingo podemos quedar primeros y en Copa podemos clasificar también. No hay que dramatizar, sino meterle para adelante.

¿Qué dijo el profesor sobre las mejoras del equipo y crees que fue correcta la decisión de suspender el partido por la cancha?

Felicitar a Olancho: es un equipo muy parejo, muy buen equipo. Sobre la cancha, no creo que hubiera campo que aguantara esa lluvia. Bastante aguantó en el primer tiempo, me sorprendió. En el segundo ya era imposible jugar, pero la verdad es que resistió bastante tomando en cuenta lo que llovía.

¿Crees que deben apostar todo por la liga o deberían rotar el equipo para evitar lesiones antes del partido de Copa Centroamericana contra Cartaginés?

Si me decís a mí, yo quiero jugar todos los partidos. Creo que el jugador quiere jugar todos los partidos, sea liga o sea Copa. Es algo mental también, y estamos bien para jugar los dos torneos.