Erick Andino reflexiona tras las lesiones y su paso en la Liga de Ascenso: “Viví momentos complicados y duros”

Mi mentalidad siempre ha sido triunfar, ser un ganador, he tenido lesiones que me han afectado en mi carrera, pero eso no ha sido pretexto para seguir atado al fútbol y aquí estoy tratando de mostrar la mejor versión de mí y de ayudarle a mi equipo.

¿En cuánto tiempo se ve jugando?

Todavía estamos jóvenes (32 años) y tengo la edad para seguir jugando. Lo importante en esto del fútbol es cuidarse, pero me gustaría llegar a los 37 o 38 años jugando al fútbol.

¿Y el fantasma de las lesiones desapareció?

Sí-dice Andino para luego reflexionar- eso ya quedó atrás. Viví momentos complicados y duros, pero el apoyo de mi familia ha sido fundamental, el apoyo de mi esposa (Merary) y de mis hijos y por eso aquí estoy dándoles alegrías a ellos que para mí es lo más importante.

¿Qué sentimientos siente ahora que sabe que está haciendo bien las cosas tomando en cuenta que suma cinco goles en el torneo Clausura?

El sentimiento es de satisfacción. En este momento me siento contento, motivado, porque yo sé lo que he sufrido y lo que me ha costado llegar a estas instancias. En ese aspecto...mi familia ha sido muy importante.

¿Cómo se siente bien: jugando de 9 o de extremo?

En este torneo el profesor Jhon Jairo López me ha usado más de 9 y ahí he encontrado el nivel que he tenido en torneos anteriores, porque en esa posición estoy más cerca del gol. Por ahora he marcado goles importantes que al equipo le han dado puntos.

¿Es bueno para las matemáticas?

Sí.

¿Cuántos goles ha anotado en su carrera deportiva?

-Andino sonríe ante una pregunta que le causa gracia- he anotado 68 goles en Liga Nacional.

¿Los puede desglosar?

Ja, ja, ja. Sí. Anoté un gol en Olimpia, 19 goles en Victoria, 40 en Motagua, dos goles en mi primer Torneo con el Honduras Progreso, uno en el Real de Minas y ahora cinco con el Honduras Progreso.

¿Títulos de Liga?

14 conquistados con Olimpia y Motagua.

¿Cómo han estado las pulsaciones previo al juego ante Vida?

Bastante bien, el equipo cuenta con gente joven y que están con ganas de triunfar. Ante Vida tenemos un partido sumamente importante y tenemos que ganar sí o sí porque estamos en casa y porque nuestras aspiraciones es estar en la liguilla.