Fernando Araújo advierte a sus futbolistas del Victoria: “Al que le toca entrar en el primer equipo no tendrá la camisa ganada”

Ahora con la llegada de Fernando Araújo en el Victoria, se avecina una dura competencia interna en el plantel en busca de un puesto como titular ante los ojos de un nuevo cuerpo técnico.

Futbolistas que habitualmente venían ingresando entre los habituales durante la temporada bajo el mando de Salomón Nazar, empezarán desde cero con el resto del plantel.

Ya lo ha dijo el propio Araújo después de caer 3-2 este sábado ante Real Sociedad. “Ellos no quieren perder su lugar yo les dije -el que le toca entrar en el primer equipo, la camiseta la tiene apretada, no la tiene ganada- los que vienen de atrás tienen la misma posibilidad”.