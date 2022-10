Fernando Mira no seguiría más en la dirección técnica del Vida tras sumar tres derrotas consecutivas en el torneo Apertura

No aguantaron más. La directiva del Vida no esperó más y han tomado la determinación de no seguir más bajo la continuidad del portugués Fernando Mira.

Pese a estar ubicados en puestos de liguilla con 20 puntos, la dirigencia de cuadro de La Ceiba considera que el equipo se ha estancado en los últimos compromisos.

ASÍ ESTÁ EL VIDA EN LA TABLA DE POSICIONES

Los cocoteros perdieron el rumbo del torneo y sumaron tres derrotas consecutivas: 2-0 ante Olimpia, 2-1 con Olancho y 3-0 frente a Motagua.

Esta última derrota ante el Motagua encendió las alarmas en la institución que comanda Luis Cruz y esta tarde de este domingo han tomado la decisión de poner fin al proceso del técnico portugués y este lunes lo haría oficial.

Según ha podido conocer Diez, el encargado de seguir al frente del equipo será Júnior Izaguirre y le acompañará Orlando Fernández, quien ya estaba trabajando con grupo.