Técnico del Choloma da la cara tras recibir otra paliza en el Apertura 2025: "No podemos llorar sobre la leche derramada"

<b>Valoraciones del partido: </b>"Esto es fútbol, les dije a los muchachos también, lo intentamos no, nos equivocamos en el inicio, fuimos cuesta arriba e intentamos recuperar el partido... Real España también al momento de llegar fue contundente, felicidades a ellos, porque trabajaron de buena manera el partido".<b>Es preocupante que en casa no se gane:</b> "En casa estamos sobrando, mira los juegos, a veces llegamos y llegamos y no anotamos, llegan poco y no están haciendo goles. Lo viejo recompuesto, lo habíamos trabajado de buena manera, lastimosamente nos volvió a pasar. Claro, nos preocupa, ya que en casa tenemos que ser sólidos. En el segundo tiempo nos llega poco, llegan dos y nos meten dos... hay que seguir jugando, como le digo a los muchachos 'no puedo hacer nada por lo que pasó... simplemente asumir la responsabilidad como cabeza de grupo, me toca recomponer, no podemos 'llorar sobre la leche derramada'.