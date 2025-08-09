Técnico del Choloma da la cara tras recibir otra paliza en el Apertura 2025: "No podemos llorar sobre la leche derramada"

El CD Choloma no ha tenido su mejor arranque en el regreso a la Primera División del fútbol hondureño tras su ascenso: dos derrotas y un empate que lo colocan en los últimos lugares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional y con un panorama gris, el entrenador Fernando Molina analizó la nueva goleada, ahora ante el Real España. El estratega dio la cara tras el 0-3 en su casa, en ese Estadio Rubén Deras que aún no ha podido disfrutar de un triunfo de su equipo. En conferencia de prensa, resaltó el trabajo de Real España, pero que la falta de contundencia y concentración le está pasando factura a su equipo. Fernando Molina se refirió a la preocupación de no ganar como local, en su debut cayó con una terrible goleada 2-7 ante Olimpia y ahora con el Real España por 0-3. Solo ha sumado 1 punto y fue producto del empate 2-2 ante los Lobos de la UPNFM en Choluteca.

Asimismo, respondió si es la parte psicológica la que ha afectado en las duras derrotas. Ahora, pasa de página y piensa en su siguiente compromiso de visita ante el Juticalpa FC por la jornada 5 del Apertura 2025.

Valoraciones del partido: "Esto es fútbol, les dije a los muchachos también, lo intentamos no, nos equivocamos en el inicio, fuimos cuesta arriba e intentamos recuperar el partido... Real España también al momento de llegar fue contundente, felicidades a ellos, porque trabajaron de buena manera el partido". Es preocupante que en casa no se gane: "En casa estamos sobrando, mira los juegos, a veces llegamos y llegamos y no anotamos, llegan poco y no están haciendo goles. Lo viejo recompuesto, lo habíamos trabajado de buena manera, lastimosamente nos volvió a pasar. Claro, nos preocupa, ya que en casa tenemos que ser sólidos. En el segundo tiempo nos llega poco, llegan dos y nos meten dos... hay que seguir jugando, como le digo a los muchachos 'no puedo hacer nada por lo que pasó... simplemente asumir la responsabilidad como cabeza de grupo, me toca recomponer, no podemos 'llorar sobre la leche derramada'.