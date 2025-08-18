Henry Figueroa sobre el error de Marathón en la alineación ante Motagua y sueña con volver a la Selección: "Estamos guerreando"

<b>Henry Figueroa</b> dio la cara tras el derbi <b><a href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-arrebato-triunfo-marathon-cinco-minutos-empato-clasico-emes-liga-nacional-EB27040994">Motagua-Marathón</a></b> que terminó igualado en el Estadio Nacional. El defensor fue uno de los grandes protagonistas de la noche por tener que salir de la formación titular de los verdes tras una confusión en la lista y abrir el marcador a los 22 minutos.<b>Figueroa </b>explica que se marchan de la capital con un "sabor agridulce" porque se dejaron empatar y perdieron la chance de llevarse los tres puntos con un penal errado en los últimos minutos. Además, el zaguero reconoce que está trabajando duro para que <b>Reinaldo Rueda</b> pueda tenerlo en cuenta y ser convocado en la Bicolor.