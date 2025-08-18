Henry Figueroa sobre el error de Marathón en la alineación ante Motagua y sueña con volver a la Selección: "Estamos guerreando"

Henry Figueroa dio la cara tras el derbi Motagua-Marathón que terminó igualado en el Estadio Nacional. El defensor fue uno de los grandes protagonistas de la noche por tener que salir de la formación titular de los verdes tras una confusión en la lista y abrir el marcador a los 22 minutos. Figueroa explica que se marchan de la capital con un "sabor agridulce" porque se dejaron empatar y perdieron la chance de llevarse los tres puntos con un penal errado en los últimos minutos. Además, el zaguero reconoce que está trabajando duro para que Reinaldo Rueda pueda tenerlo en cuenta y ser convocado en la Bicolor.

Empate ante Motagua "Un resultado agridulce porque siempre lo llevábamos arriba en el partido, pero sabemos que el rival también juega. Ahora nos queda trabajar esta semana de la mejor manera porque afrontamos otro partido importante contra Olancho". Su gol "Bastante alegre, porque son goles bien escasos en los centrales, recuperar y marcar. Estoy tranquilo, vamos a seguir por la misma línea". Confusión en el 11 titular de Marathón "La verdad que hubo hincapié en la alineación, ellos saben lo que pasó, nosotros solo nos dedicamos a jugar. Me dijeron que no iba en la alineación, iba (Kenny) Boden, pero estamos bien. Estamos tranquilos, siempre tenemos que estar concentrados porque pueden pasar estas cosas".