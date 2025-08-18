Liga Nacional

Henry Figueroa sobre el error de Marathón en la alineación ante Motagua y sueña con volver a la Selección: "Estamos guerreando"

El central fue uno de los protagonistas por tener que salir de la formación titular en una confusión generada por su club.

2025-08-18

Henry Figueroa dio la cara tras el derbi Motagua-Marathón que terminó igualado en el Estadio Nacional. El defensor fue uno de los grandes protagonistas de la noche por tener que salir de la formación titular de los verdes tras una confusión en la lista y abrir el marcador a los 22 minutos.

Figueroa explica que se marchan de la capital con un "sabor agridulce" porque se dejaron empatar y perdieron la chance de llevarse los tres puntos con un penal errado en los últimos minutos. Además, el zaguero reconoce que está trabajando duro para que Reinaldo Rueda pueda tenerlo en cuenta y ser convocado en la Bicolor.

El motagüense que arriesgó su vida en el Nacional, el error histórico que recorrerá el mundo y el 'villano' del Marathón

Empate ante Motagua

"Un resultado agridulce porque siempre lo llevábamos arriba en el partido, pero sabemos que el rival también juega. Ahora nos queda trabajar esta semana de la mejor manera porque afrontamos otro partido importante contra Olancho".

Su gol

"Bastante alegre, porque son goles bien escasos en los centrales, recuperar y marcar. Estoy tranquilo, vamos a seguir por la misma línea".

Confusión en el 11 titular de Marathón

"La verdad que hubo hincapié en la alineación, ellos saben lo que pasó, nosotros solo nos dedicamos a jugar. Me dijeron que no iba en la alineación, iba (Kenny) Boden, pero estamos bien. Estamos tranquilos, siempre tenemos que estar concentrados porque pueden pasar estas cosas".

El cambio más rápido de la historia: el insólito error que cometió Marathón en la alineación ante Motagua

Sensaciones

"Bastante alegría, fue un gol importante para mí, porque recuperé y me fui al área, bien raro ese gol para los centrales, vamos a seguir trabajando para lograr cosas importantes en el torneo. Estamos siguiendo la línea que quiere el profe, tuvimos el penal al último minuto, no lo concretamos, pero estamos bien, vamos a seguir...".

¿Qué les dijo Lavallén tras el empate?

"El profe es tranquilo, sereno... Nos dijo que iba alegre porque hicimos en el campo lo que él quiso, estamos acatando la orden del profe y vamos a tratar de seguir en la misma línea".

Oportunidad en la 'H'

"Desde que iniciamos la pretemporada me propuse regresar a la Selección, me siento bien, siento que estoy levantando mi nivel. Siempre quiero estar en la Selección, siempre he deseado estar allí, es lo máximo. Nunca he perdido la ilusión. Estamos guerreando, primero Dios".


