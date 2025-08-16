Henry Figueroa explicó si la afición de Motagua le tiene aprecio y Chelito Martínez contó que hace de todo para ser titular en Marathón

<b>"Chelito" Martínez</b> volvió a la titularidad, hubo encuentros donde el volante de contención se quedó en las gradas y sin ser tomado en cuenta en los encuentros oficiales del Monstruo Verde."Hemos trabajado pensando en Motagua, tuvimos buen arranque del torneo. Hay que estar listos, uno siempre tiene la oportunidad de jugar, aprovechar esos minutos y <b>toca hasta tirarse de cabeza</b>", expresó el exjugador de Pumas de la Liga Mayor de Honduras.Sobre su no titularidad, el "Chelito" siguió hablando: "siempre cuando la vara se deja alta uno la quiere mantener. Pero son decisiones de los profes y a uno le toca respetar, al compañero adentro le toca apoyar".Espera seguir por la misma línea en el clásico frente a Motagua: "este partido será más duro, Marathón lo ha hecho bien en los últimos juegos en Tegucigalpa, iremos a proponer, <b>Motagua está urgente de ganar </b>y haremos nuestro trabajo".