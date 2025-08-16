Liga Nacional

Henry Figueroa explicó si la afición de Motagua le tiene aprecio y Chelito Martínez contó que hace de todo para ser titular en Marathón

Los dos futbolistas se encuentran listos para el clásico de este domingo frente a Motagua por la jornada 5 del torneo Apertura.

2025-08-16

Marathón viajó desde San Pedro Sula a Tegucigalpa este sábado en horas de la tarde para su compromiso contra Motagua este domingo 17 de agosto desde las 7:30 de la noche por la jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Henry Figueroa y Francisco "Chelito" Martínez fueron dos de los jugadores designados para hablar de este clásico que será en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Orinson Amaya confirma por qué salió Chino López, habla de Motagua y de Rubilio: "No vamos a hipotecar el club por un jugador"

"Será un juego muy importante para nosotros. Nosotros haremos nuestro trabajo, esperamos estar a la altura. Será difícil por todo lo que se juegan ellos, debemos estar preparados", afirmó el experimentado zaguero Henry Figueroa.

Y agregó: "Todos los partidos son diferentes, sabemos el rival que nos enfrentaremos, estamos preparados, llegamos bien. Tenemos que estar bien concentrados".

Henry Figueroa no olvida su paso por Motagua, descarta que los aficionados le griten de todo. "Ya todos los sabemos, ahí hice mi carrera y esperamos que todo salga bonito. (Gritos en contra) No lo creo, nunca lo he escuchado, la afición de Motagua me tiene cariño".

Lavallén reacciona al popular mito de los clubes sampedranos cuando cruzan el Lago de Yojoa van perdiendo 2-0: "desde el jueves pensamos en Motagua"

"Chelito" Martínez volvió a la titularidad, hubo encuentros donde el volante de contención se quedó en las gradas y sin ser tomado en cuenta en los encuentros oficiales del Monstruo Verde.

"Hemos trabajado pensando en Motagua, tuvimos buen arranque del torneo. Hay que estar listos, uno siempre tiene la oportunidad de jugar, aprovechar esos minutos y toca hasta tirarse de cabeza", expresó el exjugador de Pumas de la Liga Mayor de Honduras.

Sobre su no titularidad, el "Chelito" siguió hablando: "siempre cuando la vara se deja alta uno la quiere mantener. Pero son decisiones de los profes y a uno le toca respetar, al compañero adentro le toca apoyar".

Espera seguir por la misma línea en el clásico frente a Motagua: "este partido será más duro, Marathón lo ha hecho bien en los últimos juegos en Tegucigalpa, iremos a proponer, Motagua está urgente de ganar y haremos nuestro trabajo".

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Torneo Apertura
|
Marathón
|
Motagua
|