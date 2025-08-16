Henry Figueroa explicó si la afición de Motagua le tiene aprecio y Chelito Martínez contó que hace de todo para ser titular en Marathón

Marathón viajó desde San Pedro Sula a Tegucigalpa este sábado en horas de la tarde para su compromiso contra Motagua este domingo 17 de agosto desde las 7:30 de la noche por la jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Henry Figueroa y Francisco "Chelito" Martínez fueron dos de los jugadores designados para hablar de este clásico que será en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

"Será un juego muy importante para nosotros. Nosotros haremos nuestro trabajo, esperamos estar a la altura. Será difícil por todo lo que se juegan ellos, debemos estar preparados", afirmó el experimentado zaguero Henry Figueroa. Y agregó: "Todos los partidos son diferentes, sabemos el rival que nos enfrentaremos, estamos preparados, llegamos bien. Tenemos que estar bien concentrados". Henry Figueroa no olvida su paso por Motagua, descarta que los aficionados le griten de todo. "Ya todos los sabemos, ahí hice mi carrera y esperamos que todo salga bonito. (Gritos en contra) No lo creo, nunca lo he escuchado, la afición de Motagua me tiene cariño".